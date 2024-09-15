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香港小姐2024丨2號倪樂琳曾與區明妙組女團　「城大李嘉欣」Ellyn被視為港姐冠軍大熱

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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2024年香港小姐佳麗2號倪樂琳。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 倪樂琳 / 城大李嘉欣】選美盛事《2024香港小姐競選》將在今晚舉行，15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

而今屆港姐佳麗當中，有「翻版李嘉欣」之稱的2號倪樂琳（Ellyn）被視為冠軍大熱。

香港小姐2024丨新增「才藝女神大獎」　加強互動網民投票可影響港姐三甲賽果

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香港小姐2024丨倪樂琳視佘詩曼為榜樣

「翻版李嘉欣」倪樂琳畢業於城市大學，樣貌身材兼備的她，熱愛唱歌、跳舞，更曾與TVB小花區明妙等人自組女團MORII GIRLS拍片跳唱。此外，曾有廣告拍攝經驗的Ellyn在過程中培養出對演戲興趣，並有意在幕前有更多元發展。

Ellyn表示最想跟同樣港姐出身的佘詩曼，及演技日漸備受認同的高海寧合作，並視二人為奮鬥目標：「佢哋唔單止TVB、香港發展得好，仲靠住自己嘅實力去到內地，令到內地市場都好鍾意佢哋，真係覺得好勁。如果自己真係入到行，我都想靠住自己嘅努力，喺TVB發展之餘，有一日仲可以變成實力派演員進軍內地。」

除演藝經驗豐富，Ellyn自小更已學習彈琴、溜冰、芭蕾舞等，令人更期待她在決賽當晚的才藝演出。

2024年香港小姐15強資料。

香港小姐2024丨10號吳芷靖曾被爆黑歷史　Clary修藝術文化管理擁碩士學位

香港小姐2024丨7號秦冀雯來自江蘇南京　Yvonne修讀中文大學日本研究學系

香港小姐2024丨11號梁嘉莹港大修市場學碩士生　Emily兼顧學業與港姐綵排

 

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