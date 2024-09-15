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飛鏢運動｜懲教署奪紀律部隊飛鏢賽冠軍　總會冀擴至大灣區邀當地紀律部門參賽

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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飛鏢聯合總會昨晚（14日）舉行香港紀律部門飛鏢聯賽2024國安盃頒獎典禮。(飛鏢聯合總會供圖)

中國香港飛鏢聯合總會昨晚（14日）舉行香港紀律部門飛鏢聯賽 2024 國安盃頒獎典禮，由懲教署奪得金杯賽冠軍。中國香港飛鏢聯合總會主席莊家彬透露，未來總會目標希望將這項賽事擴展至大灣區其他城市，邀請當地的紀律部門一同參賽，促進區域間的友誼和合作。

參加今屆賽事的6支紀律部門飛鏢隊包括懲教署、海關、警務處、入境事務處、消防處及民眾安全服務隊，各支隊伍由四月份起，經過雙循環比賽，最終由懲教署奪得金杯賽冠軍。

保安局副局長卓孝業指，各個紀律部門的鏢手能在比賽當中建立友誼並發揚光大，未來除了在各自的工作崗位繼續盡心盡力為市民服務，亦要團結一致，一同做好維護國家安全工作。

莊家彬表示，自2022年總會舉辦國慶盃鏢比賽後，發現各個紀律部門都人才輩出，共同熱愛飛鏢運動，總會於去年首辦了紀律部門飛鏢聯賽，希望可以透過這個平台給大家互相切磋以及交流心得。

警務處處長蕭澤頤、 海關關長何珮珊、署理入境事務處處長戴志源、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健、民眾安全服務隊處長羅仁禮、立法會議員葛珮帆及林筱魯等亦有出席頒獎禮。

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