徐少強逝世丨徐少強食道癌北京病逝享年73歲 女兒徐頴堃悼念父親：I Love You！ 娛樂 撰文： TOPick柴犬出動 發布時間： 1 小時前 最後更新： 57 分鐘前 分享： 分享： 熱門 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy ▲ 徐少強病逝 徐少強逝世！今日（9月15日）驚傳徐少強因食道癌在9月1日於北京離世，享年73歲。徐少強女兒徐頴堃在個人社交平台上載張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》寫：「I Love You！」悼念亡父。他的兒子徐偉棟剛回覆傳媒表示：「多謝關心，同家人處理當中。」至於徐頴堃亦回覆傳媒稱：「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事。」與徐頴堃相依為命兄妹情深 徐偉棟曾不想做「星二代」壓力大 ▼點擊圖片放大 +3 +2 相關文章 【掃毒3人在天涯】與徐頴堃相依為命兄妹情深 徐偉棟曾不想做「星二代」壓力大 13:12 2023/08/01 【掃毒3人在天涯】與徐頴堃相依為命兄妹情深 徐偉棟曾不想做「星二代」壓力大 昔日女神丨「最美李莫愁」選擇優雅老去 雪梨子女繼承衣缽加入娛圈 12:58 2024/04/30 昔日女神丨「最美李莫愁」選擇優雅老去 雪梨子女繼承衣缽加入娛圈 【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況 讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽 13:51 2021/03/07 【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況 讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽 你可能感興趣 【掃毒3人在天涯】與徐頴堃相依為命兄妹情深 徐偉棟曾不想做「星二代」壓力大 13:12 2023/08/01 【掃毒3人在天涯】與徐頴堃相依為命兄妹情深 徐偉棟曾不想做「星二代」壓力大 昔日女神丨「最美李莫愁」選擇優雅老去 雪梨子女繼承衣缽加入娛圈 12:58 2024/04/30 昔日女神丨「最美李莫愁」選擇優雅老去 雪梨子女繼承衣缽加入娛圈 【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況 讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽 13:51 2021/03/07 【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況 讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽 徐少強 徐頴堃 徐偉棟 娛樂人物職業 演員 星二代 網絡熱話