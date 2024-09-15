徐少強逝世丨徐少強食道癌北京病逝享年73歲　女兒徐頴堃悼念父親：I Love You！

▲ 徐少強病逝

徐少強逝世！今日（9月15日）驚傳徐少強因食道癌在9月1日於北京離世，享年73歲。徐少強女兒徐頴堃在個人社交平台上載張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》寫：「I Love You！」悼念亡父。

他的兒子徐偉棟剛回覆傳媒表示：「多謝關心，同家人處理當中。」至於徐頴堃亦回覆傳媒稱：「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事。」

與徐頴堃相依為命兄妹情深 徐偉棟曾不想做「星二代」壓力大