中秋節｜內地中秋節三日連假開始　逾7.8萬人次內地客昨率先南下

▲ 內地中秋節三日連假開始，不少內地旅客來港觀光。（資料圖片）

內地今日（15日）開始中秋節三日連假，入境處數據顯示，昨日（14日）近7.86萬人次內地訪客來港，按周增3.72%；經各個陸路口岸北上的港人人次，則有近38.43萬人次，按周增10.7%。

昨共有78,555人次內地訪客南下來港，其中經高鐵西九龍管制站最多，有16,701人次，較上周六（9月7日）的16,635人次增近0.4%；經羅湖口岸有12,240人次，按周增近0.86%；經機場有10,498人次，按周增近40.8%。

至於落馬洲口岸昨有3,241人次內地訪客入境香港，按周增近47.8%；文錦渡412人次，按周增近4.57%；中國客運碼頭400人次，按周增101%；港澳客輪碼頭1,028人次，按周增逾48.1%。

北上港人方面，昨有384,299人次經各個陸路口岸北上，其中經羅湖湖口岸最多有113,620人次；落馬洲支線88,961人次；深圳灣53,188人次；香園圍41,937人次；港珠澳大橋41,774人次；高鐵西九龍25,749人次；落馬洲16,939人次；文錦渡2,131人次。

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