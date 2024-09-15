  • 30°C
香港時間：2024915日 (日) 18:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中秋節｜內地中秋節三日連假開始　逾7.8萬人次內地客昨率先南下

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地中秋節三日連假開始，不少內地旅客來港觀光。（資料圖片）

內地今日（15日）開始中秋節三日連假，入境處數據顯示，昨日（14日）近7.86萬人次內地訪客來港，按周增3.72%；經各個陸路口岸北上的港人人次，則有近38.43萬人次，按周增10.7%。

昨共有78,555人次內地訪客南下來港，其中經高鐵西九龍管制站最多，有16,701人次，較上周六（9月7日）的16,635人次增近0.4%；經羅湖口岸有12,240人次，按周增近0.86%；經機場有10,498人次，按周增近40.8%。

至於落馬洲口岸昨有3,241人次內地訪客入境香港，按周增近47.8%；文錦渡412人次，按周增近4.57%；中國客運碼頭400人次，按周增101%；港澳客輪碼頭1,028人次，按周增逾48.1%。

北上港人方面，昨有384,299人次經各個陸路口岸北上，其中經羅湖湖口岸最多有113,620人次；落馬洲支線88,961人次；深圳灣53,188人次；香園圍41,937人次；港珠澳大橋41,774人次；高鐵西九龍25,749人次；落馬洲16,939人次；文錦渡2,131人次。

湊得輕鬆啲
女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

舒適堡結業｜舒適堡灣仔店以新品牌重開　黃鳳嫺：不要急於簽署同意書
今日 14:42
舒適堡結業｜舒適堡灣仔店以新品牌重開　黃鳳嫺：不要急於簽署同意書
水資源│上水石湖墟再造水廠將全面投產　料年省逾4,800萬
今日 14:52
水資源│上水石湖墟再造水廠將全面投產　料年省逾4,800萬
中秋天氣｜颱風貝碧嘉靠近華東沿岸　今午5時起香港往上海航班全數取消
今日 14:59
中秋天氣｜颱風貝碧嘉靠近華東沿岸　今午5時起香港往上海航班全數取消

你可能感興趣

舒適堡結業｜舒適堡灣仔店以新品牌重開　黃鳳嫺：不要急於簽署同意書
今日 14:42
舒適堡結業｜舒適堡灣仔店以新品牌重開　黃鳳嫺：不要急於簽署同意書
水資源│上水石湖墟再造水廠將全面投產　料年省逾4,800萬
今日 14:52
水資源│上水石湖墟再造水廠將全面投產　料年省逾4,800萬
中秋天氣｜颱風貝碧嘉靠近華東沿岸　今午5時起香港往上海航班全數取消
今日 14:59
中秋天氣｜颱風貝碧嘉靠近華東沿岸　今午5時起香港往上海航班全數取消
港珠澳大橋 文錦渡 九龍 深圳灣 落馬洲 羅湖 港澳客輪碼頭 中國客運碼頭 口岸 高鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月15日 時間12:05）
香港小姐丨梁超怡露肩短裙俯身吹生日蠟燭騷事業線　疑與男友人撐枱腳慶生【多圖】
香港小姐丨梁超怡露肩短裙俯身吹生日蠟燭騷事業線　疑與男友人撐枱腳慶生【多圖】
職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
元宵中秋猜燈謎｜20條中秋節經典有趣猜燈謎題目　一家大細齊齊估學好中文【附答案】
台資深男星驚傳病逝享年83歲 好友女星悲痛：去當天使了
台資深男星驚傳病逝享年83歲 好友女星悲痛：去當天使了