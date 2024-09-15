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香港小姐2024丨3號王汛文先拔頭籌奪「友誼小姐」　Candice獲黎芷珊讚有潛質做司儀

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

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2024年香港小姐佳麗3號王汛文。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 王汛文 / 友誼小姐】選美盛事《2024香港小姐競選》將在今晚舉行，15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

當中3號王汛文（Candice）先拔頭籌奪「友誼小姐」，性格開朗、談吐得體的王汛文，在港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》更獲黎芷珊點名力讚有主持及司儀潛質。

香港小姐2024丨葉蒨文與潛質新秀密鑼緊鼓綵排　莎莉因黃洛妍睇晒成輯《聲夢傳奇2》

  • 2024年香港小姐3號王汛文。（陳慧安 攝）
  • 2024年港姐王汛文。（陳慧安 攝）
  • 王汛文（右一）黎芷珊讚有做主持及司儀潛質。
  • 王汛文
  • 王汛文
  • 王汛文

香港小姐2024丨王汛文自律忍口減肥

於加拿大University of Alberta經濟系畢業的Candice，平時喜歡游泳、睇書、打機、及看名人演講等，可謂動靜皆宜。Candice又指當年在加國讀書，由於零用錢有限，因而培養出下廚興趣並練成一手好廚藝。

為了在決賽當晚以最佳狀態亮相，愛吃澱粉質類的Candice也自律忍口，將平日兩碗飯的份量激減至半碗，配以大量蔬菜，半個月前已成功由首輪參選時的51kg（112.2磅）減至49kg（107.8磅），令人相當期待其決賽當晚狀態。

2024年香港小姐15強佳麗資料。

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