林定國與江夏圍村長者共製燈籠　葉劉延續派中秋旗袍「福利圖」慣例

▲ 林定國昨赴元朗錦上路江夏圍村，家訪住在村裡過渡性房屋的長者。(林定國fb圖片)

中秋節將至，律政司司長林定國昨赴元朗錦上路江夏圍村，透過燈籠製作及家訪住在村裡過渡性房屋的長者，與長者共賀中秋及國慶。他說，香港正面對不同挑戰，特區政府正努力籌謀與大家攜手克服這些挑戰，要成功，要團結一致，首要關鍵是「凝聚人心」，而當中要訣是要做到真正的互相關心。

林定國：大家生活在同一屋簷下 休戚與共

林定國昨早上與30位律政司同事，穿上全新的DOJ T裇，上下一心，希望透過活動讓江夏圍村的長者，有個愉快的週末上午。他說，真正互相關心意思是，大家即使素不相識，背景、年齡，工作等都不盡相同，對於社會上發生的議題，可能也有不同的想法；然而，大家都明白是同坐一條船，是生活在同一屋簷下，心裡總是希望大家各自今天會比昨天好，明天又會比今天好，休戚與共。」

▲ 葉劉淑儀今年穿上桃花刺繡的無袖高領魚尾款。(葉劉淑儀fb圖片)

每年中秋佳節，行會召集人葉劉淑儀都會在社交專頁大派旗袍「福利圖」，今年都不例外。她今日在社交專頁派「福利圖」，今年她穿上桃花刺繡的無袖高領魚尾款，手提燈籠。她說，趁著中秋佳節前夕的週日，各位朋友不妨與家人出外走走，參與市面慶祝佳節的活動，享受與家人共聚的美好時光。

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