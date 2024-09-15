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徐少強逝世丨大俠風流歷3段婚姻　當年雪梨為徐少強未婚生子轟動娛圈

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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徐少強與兒子徐偉棟及女兒徐頴堃。

徐少強因食道癌在9月1日於北京離世，享年73歲。徐少強在1950年10月16日於香港出生，於1972年考入邵氏電影公司第三期訓練班當演員入行，憑1979年麗的電視武俠劇《天蠶變》「雲飛揚」一角大紅。至於年青影迷最記得他的演出，是在1992年於周星馳電影《武狀元蘇乞兒》飾演大反派趙無極。

徐少強一生異性緣旺，共有三段婚姻，首任妻子為張小鳳，二人在1975年結婚，可是在1979年離婚。第二任妻子為何淑寬（Joe），二人在1980年結婚，可是在1986年離婚。

徐少強逝世丨徐少強食道癌北京病逝享年73歲　女兒徐頴堃悼念父親：I Love You！

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徐少強逝世丨徐少強一生風流

可是在此段婚姻期間，徐少強在1983年因為拍電影《養鬼》與女藝人雪梨撻着拍拖，他們育有一子徐偉棟和一女徐頴堃，而雪梨當年生長子徐偉棟時只有17歲，當時轟動娛圈，據悉火雪梨當年與徐少強相戀，胞姊米雪大力反對。

結果徐少強與雪梨從沒註冊結婚，二人並在1988年分手。再見亦是朋友，二人在1992年於亞視劇集《天蠶變之再與天比高》合作，而他們的一對子女徐偉棟和徐頴堃後來亦入娛樂圈當藝人。

徐少強與雪梨在《天蠶變之再與天比高》合作。

於2004年，徐少強娶比他年輕30歲的內地女舞蹈員，而這位第三任太太為他誕下一女一子。

但在2017年，徐少強被指偷食23歲艷星羅雲琦，不過徐少強否認傳聞，稱二人只是拍戲合作而已。

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