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徐少強病逝丨武俠巨星徐少強食道癌病逝享年73歲　解構食道癌8大症狀+6大高危因素

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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武打巨星徐少強食道癌病逝享年73歲。

【徐少強/徐少強離世/徐少強病逝/食道癌/武俠巨星/食道癌症狀/食道癌徵狀/食道癌高危因素/預防食道癌】徐少強逝世！今日（9月15日）驚傳武打巨星徐少強，因食道癌在9月1日於北京病逝，享年73歲。徐少強女兒徐頴堃在個人社交平台上載張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》寫：「I Love You！」悼念亡父。食道癌為本港第10號癌症殺手，據醫管局資料，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，解構食道癌8大症狀及6大高危因素。

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徐少強食道癌病逝消息曝光後，其兒子徐偉棟回覆傳媒表示：「多謝關心，同家人處理當中。」徐少強女兒徐頴堃亦回覆傳媒稱：「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事。」

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徐少強食道癌病逝丨食道癌為本港第10號癌症殺手

臨床腫瘤科專科唐美思醫生曾接受TOPick訪問，表示食道連接人體的口腔、喉嚨，然後到胃部，人類的食道就好像一條管子，很多時食道癌是由於管內的黏膜長出腫瘤，繼而引發出來。他指早期食道癌並無明顯症狀，有一些病人以為自己只是不想進食，或者是吃得太大口，忽略進食困難阻塞的狀況，慢慢就容易令病情發展到晚期，連稀粥或水也喝不到才去求醫。

而根據醫管局資料，香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性，與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

食道癌高危因素

食道癌的成因至今並未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關，如經常進食醃製煙燻食物。

徐少強食道癌病逝丨若屬於以下6大類別，必須特別注意：

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徐少強食道癌病逝丨6大早期症狀+2大後期症狀

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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徐少強食道癌病逝丨預防食道癌：

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