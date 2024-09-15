香港小姐2024丨12號鍾翠詩曾奪溫哥華華裔小姐亞軍　Tracy具選美經驗有優勢

▲ 2024香港小姐佳麗12號鍾翠詩。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 鍾翠詩】《2024香港小姐競選》在今晚（9月15日）舉行，15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

12號鍾翠詩（Tracy）為今屆港姐大熱人馬之一，她在去年曾參加《2023年度溫哥華華裔小姐競選》並奪得亞軍及最上鏡小姐獎項，鍾翠詩事隔不夠一年即再度參加港姐挑戰自己。

香港小姐2024丨葉蒨文與潛質新秀密鑼緊鼓綵排 莎莉因黃洛妍睇晒成輯《聲夢傳奇2》

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港小姐2024丨鍾翠詩曾參加選美添自信

12號Tracy曾被問到有選美經驗會否覺得是優勢，她坦言有選美經歷的確較易上手，無論是面對評判時的言談舉止，或是穿泳裝都不會怯場，並自揭參加華姐前自己很怕穿泳裝：「我之前唔敢著bikini，後尾因為比賽時成日著，慢慢信心就增加番。」

Tracy自覺身形健碩，並謂之前因掛住健身又沒有控制食量，體重曾高達109磅；其後幾經努力減至100磅，但依然未有停步，繼續積極做瑜伽減肥及修練線條，結果成功減至目前的96.8磅，毅力與意志力同樣不容忽視。

此外，Tracy的「舞」功亦相當厲害，懂得中國舞、芭蕾舞及Jazz。

▲ 2024香港小姐15強佳麗資料。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5