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企業強人丨張曦雯出動私伙演財經界女強人　龔嘉欣演20多歲「集運小妹」零違和

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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《企業強人》兩大女主角張曦雯與龔嘉欣。

TVB新劇《企業強人》兩大女主角分別為已是第五度加入「強人系列」的張曦雯（Kelly）、及笑言自己等足十年終於等到加盟「強人系列」黃金機會的龔嘉欣（Katy）。

張曦雯繼2016年《律政強人》的潘希文（Libby）後，於19年及22年先後飾演《白色強人》系列的呂靄寧（Yan），再於去年參演《破毒強人》，其飾演的女幹探丁若寧（Jackie），眼睜睜等著被炸死的感人一幕，除令Kelly演技獲得進一步肯定，亦為她帶來首個女配角獎項殊榮。

企業強人丨陳豪譚俊彥兩大視帝對決　姜大衞演商界老狐狸演技大晒冷

《企業強人》張曦雯

企業強人丨張曦雯霸氣外露

每次參演「強人」都令人留下深刻記憶點的Kelly，這次在《企業強人》中的演技尚未播出已掀起坊間極大期待，更有人看好她大有機會憑宋翹這個投資界女強人角色，衝擊今年最佳女主角提名！專業人士形象深入民心的Kelly，這次飾演主角趙愷（陳豪飾）的前妻宋翹，宋翹曾是電視台知名財經主播，退出幕前工作後憑藉超強人脈，躍身成投資公司始創合伙人。

表面事業心重、精明幹練、日理萬機的宋翹，實際卻是「戀愛腦」，為了向前夫趙愷「報仇」，宋翹花盡心思，不惜以美人計誘使趙愷的「最佳拍檔」徐道明（譚俊彥飾）「強強聯手」對付趙愷；宋翹的機心及計算，最終令趙愷及徐道明之間衝生極大矛盾及變數；簡單來說，宋翹是集知性、睿智、堅強、倔強、陰暗及善良於一身的女強人，角色立體。

《企業強人》張曦雯

觀乎官方發布劇照，Kelly的女強人Look相當吸睛及別具知性美，其中一套領口繫著大蝴蝶結的劇照，更盡展Kelly角色霸氣。

據知，Kelly為完美演繹這「財經界冷艷女強人」，出動大量私伙衫拍劇，連監製Marco亦大讚擁有完美身段的Kelly駕馭靚衫冇難度：「我冇限佢要著裙定著褲，因為Fashion嚟講，Kelly咁嘅身形、就算大嘅國際品牌都會Carry得好好，所以佢個角色一行出嚟真係無可挑剔。」 

《企業強人》張曦雯

企業強人丨

相對宋翹，龔嘉欣飾演的方芳明顯單純得多！對事業充滿熱誠及憧憬、勤力度及信念度均超越常人、「別人笑我太瘋癲、我笑別人看不穿」的方芳，18歲左右已是一間位於海棠鎮的蚊型集運店老闆仔。

但一心想將事業「有咁大做咁大」兼「有咁好做咁好」的方芳，竟初生之犢不畏虎地走去找上市公司世代物流的主席兼CEO趙愷「講數」，企圖以三吋不爛之舌說服趙愷讓她這間看似不合規格的小店、成為世代物流的加盟店。

方芳的熱誠、真摯及堅定，不但促成了這場看上去絕對荒謬的交易，最終還對趙愷造成一定的影響性，並無形中成了宋翹的競爭對手。

《企業強人》

近年不少角色均成功入屋的Katy，這次飾演的「集運小妹」方芳亦相當可愛！無論是齊蔭頭或是馬尾Look均別具逆齡效果，要由20多歲的「集運小妹」演起依然零違和。

由於劇集其中一個重點是方芳的成長，故此Katy會由20多歲演到30多歲，角色每個階段更會有顯著的分別，敬請密切留意。每次演出都帶來一定新鮮感的Katy，這次的驚喜是在劇中有不少駕駛「綿羊仔」的場口。

《企業強人》龔嘉欣。

不說不知道，Katy的「綿羊仔」場口背後原來有段故，雖然Katy自己懂得駕駛綿羊仔，但由於要顧及安全性問題，劇中所有方芳揸綿羊仔的鏡頭，都是找來與Katy外形及身形極為相似的替身代為拍攝。

Marco受訪時坦言方芳角色是為Katy度身訂造，並大讚Katy本身是百分百努力及聰明的好演員外，本身是蛋糕店老闆娘的嘉欣，其自身的經營生意經驗及概念，亦更有助Katy投入角色。

《企業強人》龔嘉欣。

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