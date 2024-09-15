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香港小姐2024丨8號盧凱怡自小習舞10歲起接受專業訓練　Kerry國標舞世界排名前3位

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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2024香港小姐佳麗8號盧凱怡。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 鍾翠詩】《2024香港小姐競選》在今晚（9月15日）舉行，15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

當8號佳麗盧凱怡（Kerry）自小習舞，從10歲起便接受專業訓練，除是國標舞表演者及教師，根據《2024香港小姐競選 誰是入圍者》，Kerry入圍港姐後當刻的國標舞世界排名仍是前3位。

香港小姐2024丨新增「才藝女神大獎」　加強互動網民投票可影響港姐三甲賽果

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香港小姐2024丨盧凱怡從堅持明白成功真理

8號Kerry能夠在舞壇得到如此亮麗成績，除花了無限努力，還需要很多的堅持。Kerry坦言過去十多年在跳舞之路遇過不少挫折：「可能有時會兜路，但係只要堅持都可以成功。」Kerry憶述2016年首度打入世界排名，當時信心滿滿以為翌屆能摘冠，可惜去到第四回已止步。

之後2017年至2022年也全數落空而回，直到2023年才終再獲名次：「好多人好可能喺數度落空失望後已經放棄咗，但我從來冇諗過放棄，坦白講有時會抱怨同好痛苦，見到自己付出嘅同收穫唔成正比，都會問究竟值唔值得。最後我會覺得成件事係人生好特別嘅經歷，最重要唔係一晚半晚嘅成績，而係點樣可以令到自己識得堅持同明白成功嘅真理。」

2024香港小姐15強佳麗資料。

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