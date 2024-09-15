香港小姐2024丨1號陳紫佟今屆最年輕佳麗　Jessie獲媽傳授選美心得

▲ 2024香港小姐1號陳紫佟。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 / 鍾翠詩】《2024香港小姐競選》在今晚（9月15日）於TVB電視城舉行，15強佳麗分別為：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程。

在今年港姐一眾參賽者當中，以今年只18歲的陳紫佟（Jessie）為今屆最年輕佳麗。

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香港小姐2024丨陳紫佟為母圓夢參加港姐

現年18歲的1號Jessie首輪面試時剛完成DSE公開考試，現升讀HKU Space媒體文化及創意學系，直言對幕前幕後均大感興趣，並希望將來有機會修讀編劇並向相關方面發展。

對於自己為今屆最年輕佳麗，Jessie認為人生閱歷雖未必比得上其他佳麗，但自覺仍有優勢：「我覺得自己都幾有活力同衝勁。」

Jessie媽媽曾參選港姐，她透露這次參選亦半帶有為母圓夢的想法，並大方公開媽媽親授的選美心得，就是面對鏡頭要大方，輸人不輸陣：「之前對鏡頭有啲生硬，第一次shooting不停NG，依家面對鏡頭多咗就自然咗。」

她表示，自己熱愛唱歌和攝影，近來更勤力練歌為才藝表演作最好準備。

▲ 2024香港小姐15強佳麗資料。

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