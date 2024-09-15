徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】

【徐少強/徐少強離世/徐少強病逝/食道癌/徐少強現任太太/心臟病/武俠巨星/食道癌症狀/食道癌徵狀/食道癌高危因素/預防食道癌】徐少強逝世！今日（9月15日）驚傳武打巨星徐少強，因食道癌在9月1日於北京病逝，享年73歲。可是再傳噩耗，徐少強細30歲現任妻子，在處理丈夫身後事期間，因心臟病發離世。

徐少強女兒徐頴堃在個人社交平台上載張學友歌曲《你是我今生唯一傳奇》寫：「I Love You！」悼念亡父。

徐少強共有三段婚姻，於2004年娶比他年輕30歲的內地女舞蹈員，而這位第三任太太為他誕下一女一子。徐少強好友田啟文向傳媒透露，徐太在為丈夫辦身後事期間亦因心臟病離世。

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5分鐘黃金拯救時間

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受訪問時指，每年心臟病發的人中有4.4%屬心臟猝死。心臟病發患者的黃金拯救時間是5分鐘內，愈快使用「自動體外心臟除顫器」（AED機）做電擊急救，病人存活率愈高。愈早急救，他日復原能力也愈高。

幾分鐘可以改變一個人的人生！

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

1. 血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。

2. 容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。

3. 容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。

4. 心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。

5. 家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

心肌梗塞7大常見徵狀

此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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