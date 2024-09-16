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青少年罪案｜上半年涉詐騙被捕青年升3成　警推第3版防罪手冊支援犯罪教育工作

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發布時間： 55 分鐘前

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警方推出第三版防罪手冊《青少年罪行誌•師長攻略》。（朱永倫攝）

今年上半年涉刑事罪行被捕的10至20歲青少年較去年同期微升0.8%，當中主要涉及詐騙及盜竊。警方針對最新的青少年罪案趨勢，推出防罪手冊《青少年罪行誌•師長攻略》（2024年版），為學校及家長提供常見的犯案手法、真實案例及處理方法，支援犯罪教育工作。

今年上半年有1541名10至20歲青少年因刑事罪行被捕，較去年同期微升0.8%，當中詐騙有288人，升32.7%、店鋪盜竊有125人，升28.9%，雜項盜竊則有160人，升56.9%。警務處公共關係部傳媒聯絡及支援科高級警司黃冰冰指，警方參考去年的罪案數字，揀選5項罪行納入今年的，包括「網絡風險之深偽技術和網絡詐騙」、「網絡風險之性罪行」、「詐騙及洗黑錢罪行」、「盜竊」及「行劫」。

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《師長攻略》引用真實案例、法庭裁決和警方的執法行動，關述青少年罪案趨勢和犯案手法，讓校方和家長掌握罪案的元素；又列出相關法例及法庭判詞，講解違法的嚴重後果，並為師長提供應對策略和預防方法，防止青少年墮入違法陷阱。

今年為警方第3年出版《師長攻略》，警務處長蕭澤頤表示，今年上半年，涉及「三合會罪行」、「嚴重毒品罪行」及「刑事毀壞」被捕的10至20歲青少年，分別較去年同期下降12.1%、32.3%及62%。3項罪行分別為去年及前年的《師長攻略》主題，蕭澤頤形容，攻略的效果顯著，成績令人鼓舞。

蕭澤頤表示，警方接觸青少年的機會較老師及家長少，冀可以「一齊做」，由警方提供數據及專業知識，老師及家長發放有關訊息予青少年，達至「一加一大於二」的效果，編織保護兒童及青少年的安全網。 

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