  • 29°C
香港時間：2024915日 (日) 21:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐2024丨黃嘉雯空中舞劍失手　半空大翻身險露春光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《2024香港小姐競選》黃嘉雯。

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 】《2024香港小姐競選》在今晚（9月15日）於TVB電視城舉行，師姐黃嘉雯任其中一個環節表演嘉賓，被吊在半空舞劍。

可是，期間黃嘉雯做出向後翻動作時，第一次失手翻不到去後面，要第二次再翻才成功，而且險露春光，十分牙煙。

香港小姐2024丨新增「才藝女神大獎」　加強互動網民投票可影響港姐三甲賽果

點擊圖片放大
+4
+3

香港小姐2024丨14號楊梓瑤自揭高妹育成之謎　Amina荷蘭土生土長懂五文六語

香港小姐2024丨1號陳紫佟今屆最年輕佳麗　Jessie獲媽傳授選美心得

香港小姐2024丨8號盧凱怡自小習舞10歲起接受專業訓練　Kerry國標舞世界排名前3位

香港小姐2024丨7號秦冀雯來自江蘇南京　Yvonne修讀中文大學日本研究學系

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
21:31 2024/08/14
香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
20:32 2024/07/16
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】
20:03 2024/09/09
港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】

你可能感興趣

香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
21:31 2024/08/14
香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
20:32 2024/07/16
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】
20:03 2024/09/09
港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】
黃嘉雯 香港小姐 TVB 綜藝節目 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月15日 時間16:05）
台資深男星驚傳病逝享年83歲 好友女星悲痛：去當天使了
台資深男星驚傳病逝享年83歲 好友女星悲痛：去當天使了
香港小姐丨梁超怡露肩短裙俯身吹生日蠟燭騷事業線　疑與男友人撐枱腳慶生【多圖】
香港小姐丨梁超怡露肩短裙俯身吹生日蠟燭騷事業線　疑與男友人撐枱腳慶生【多圖】
徐少強逝世丨徐少強食道癌北京病逝享年73歲　女兒徐頴堃悼念父親：I Love You！
徐少強逝世丨徐少強食道癌北京病逝享年73歲　女兒徐頴堃悼念父親：I Love You！
職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
職場Gossip｜打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂