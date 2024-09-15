香港小姐2024丨黃嘉雯空中舞劍失手　半空大翻身險露春光

▲ 《2024香港小姐競選》黃嘉雯。

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐 】《2024香港小姐競選》在今晚（9月15日）於TVB電視城舉行，師姐黃嘉雯任其中一個環節表演嘉賓，被吊在半空舞劍。

可是，期間黃嘉雯做出向後翻動作時，第一次失手翻不到去後面，要第二次再翻才成功，而且險露春光，十分牙煙。

香港小姐2024丨新增「才藝女神大獎」 加強互動網民投票可影響港姐三甲賽果

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