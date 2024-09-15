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中秋節｜昂坪360展出盞鬼嫦娥玉兔裝置　推期間限定75折纜車優惠

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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昂坪360中秋活動「童悠共賞 花燈照昂坪」。（昂坪360圖片）

中秋節將至，昂坪市集昨（14日）起至10月20日，展出藝人葛民輝義務設計的盞鬼嫦娥玉兔中秋打卡裝置，114幅「童悠共享 幼兒繪畫比賽」入圍作品亦被製成燦爛花燈，在市集中高掛，祝願美好月圓佳節。另推出75折官網預訂來回纜車門票優惠，與海內外賓客共度中秋。

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今個中秋，昂坪360結合藝術與慈善，聯同藝人葛民輝與享樂行慈善基金會推出「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃，其中在9月14日至10月20日期間，昂坪市集將展出葛民輝義務設計的盞鬼嫦娥玉兔中秋打卡裝置。

裝置以中秋傳統民間故事為靈感，結合自家設計角色「HEROIC KOGIANT」，創作出巨型珠圓玉潤版嫦娥及型格冷酷玉兔，旁邊配以花燈、彩雲、滿月作點綴，結合現代型格時尚與傳統純樸。

由享樂行慈善基金會及保良局合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 幼兒繪畫比賽」，114幅由小朋友繪製的入圍作品，則被製成燦爛方型花燈，將在昂坪市集涼亭中高掛。

涼亭還有多個木製花燈懸掛著一幀幀燈謎，市民及旅客只要持有即日來回纜車門票，於9月14日至10月7日期間，便可在東涌纜車售票處或360旅遊資訊中心換領燈謎遊戲卡，參加益智燈謎大挑戰。猜對3題或以上的燈謎，更可在360旅遊資訊中心抽獎，贏取斜揹針織小袋、行李掛牌、手機斜揹繩等豐富禮品。

另外，為迎接中秋節及緊接而來的十一黃金周，昂坪360即日起至9月30日，推出75折官網預訂來回纜車門票優惠，一程標準車廂及一程水晶車廂成人只需233元，長者146元，小童131元；標準車廂來回則成人203元，長者116元，小童101元。門票使用日期為即日起至12月20日。

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