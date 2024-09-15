著數優惠｜CAB香港官網正式登場　授權商戶推安格斯牛肉低至75折

▲ Certified Angus Beef正式推出本地官方網站

香港一眾牛魔王的喜訊！Certified Angus Beef (簡稱CAB) 認證安格斯牛肉正式登陸香港，正式推出本地官方網站 www.CertifiedAngusBeef.hk ，提供搜尋官方正式授權商戶資訊的渠道，助市民認出正牌正貨CAB靚牛肉，同時聯合各大授權商戶推出限定優惠。

本地獲得正式授權的零售店、超級市場、網店和餐廳亦將陸續換上全新CAB香港官方中文認證標籤，本地食家能夠放心地體驗真正有認證的頂級安格斯牛肉。

Certified Angus Beef乃首個榮獲美國農業部 USDA 認證的牛肉計劃，並且屬唯一一個由American Angus Association 美國安格斯協會所擁有的牛肉品牌，長久以來都是安格斯牛肉品牌中的翹楚。1978 年，品牌由美國安格斯協會的農牧場家庭成員創立，自此開啟了人們享受優質安格斯牛肉的新篇章。

美國農業部將牛肉分為可選級 Select、特選級 Choice 和極佳級 Prime。Certified Angus Beef的牛肉只限於特選級或極佳級，並且需要符合十項嚴格的品質標準，以確保肉質鮮嫩、濃郁多汁、肉味醇厚。

每10隻黑安格斯牛當中，僅有3隻符合 Certified Angus Beef嚴格標準，可謂千裡挑一。每塊牛肉都擁有紋理清晰，分布細緻均勻的大理石紋油花，令人一試難忘，齒頰留香。

為了讓市民可以於本港安心地購買和享用真正的認證安格斯牛肉， 正式推出香港官方網站，增强大衆對認證安格斯牛肉的認識，確保市民購買到有信心保證的正貨。

香港官網中設有「食買指南」，詳細列出多家正式獲得官方授權的商戶及餐廳資訊，亦會定期更新各個授權商戶及餐廳推出的CAB最新優惠消息。

為慶祝香港網站正式推出，授權商戶聯合推出香港區限定優惠：

一、DeliFans 一站式高級食材專門店

各款急凍美國 CABPrime 認證安格斯極佳級牛肉及冰鮮 CAB 牛肉「照價再九折」

優惠期：即日至10月3日

分店：

新蒲崗大有街36號華興工業大廈地下E8舖

土瓜灣炮仗街93號喜築地下E號舖

西環爹核士街11號浚峯地下1號舖.

西營盤第二街68-80號裕新大廈地下1號舖

西灣河鯉景灣太安街25號地下GD17號舖

天后 : 英皇道89號地下B號舖

二、pandamart

精選優質 CAB認證安格斯牛肉低至七五折

優惠期由即日至10月3日



三、澐・NUVA

即日至10月内推出期間限定菜單，當中包括有慢燴美國認證安格斯牛肉。

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