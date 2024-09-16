香港小姐2024丨三料季軍楊梓瑤起底　Amina想做打女封成龍做偶像

▲ 楊梓瑤成2024年香港小姐三料季軍。

【楊梓瑤 / 香港小姐 / 香港小姐2024 / 港姐季軍 / 楊枝甘露飯】《香港小姐競選2024》在昨晚順利舉行，當中楊梓瑤（Amina）奪季軍外，並獲得「才藝女神大獎」及「智囊百選女神大選」，當晚獲最多獎的佳麗。

現年21歲的楊梓瑤是北京電影學院3年級的學生，夢想成為演員，今次用暑假時間參選港姐，表示如果當選學校亦支持她進入行，如有戲拍時可以請假，她更表示希望將來可拍動作片，而她最欣賞是成龍大哥，覺得對方打功夫很厲害又有型。

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香港小姐2024丨楊梓瑤太高難找男友

楊梓瑤爸爸是香港人，媽媽是河南人，而她在荷蘭土生土長，懂得荷蘭文、德文、法文和英文。不過始終是「鬼妹仔」，在昨晚香港小姐競選問答環節上，她被問題揀兩個餸代表香港，她卻揀楊枝甘露，解釋：「我覺得喺香港好開心，每次返港都開心。」

但「楊枝甘露飯」這個令全場爆笑的答案，結果卻在百人評選佳麗中獲得74票令她獲得「智囊百選女神大獎」，使不少人感意外。

而楊梓瑤另一個一直被人注意的地方是其179cm身高，天生擁有超模條件的她曾上堂學catwalk及儀態，過去並於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」奪中國賽區冠軍，她透露父母並非「高人」，搞笑地解釋：「我日日飲荷蘭牛奶，荷蘭牛奶比較有營養，係全世界最好，荷蘭人亦係全世界最高嘅。」

不過同時楊梓瑤表示因生得高瑤難找男朋友，因此自稱「A0」從未拍過拖，也坦言希望男朋友盡量可以高過自己，但一切以感覺行先。

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