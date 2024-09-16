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大嶼山奪命車禍｜消息： 死者為31歲內地網紅海莉子hayley 大嶼山踩單車捱撞客死異鄉

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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【大嶼山奪命車禍/海莉子hayley /踩單車／旅巴/內地網紅／海莉子／大澳】踩單車要小心！大嶼山昨日（15日）下午發生致命車禍，一名女子在彎位落斜時失控撞向旅遊巴，當場被輾頭身亡。據消息指，女死者為內地知名單車網紅「海莉子Hayley」。

最新影片：

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海莉子hayley｜失控落斜坡炒車　女事主當場不治

大嶼山昨日下午（15日）發生致命交通意外，當時一行10人正沿羗山道踩單車。其中一名31歲內地女子在往大澳方向下斜時，據報在彎位失去平衡跌倒，其後被一輛沿相反方向行駛的旅遊巴輾過頭部，嚴重受傷當場不治。59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。據消息指，死者為31歲內地單車女網紅「海莉子Hayley」。當日出發前曾在迪士尼現身與其他單車者集合。意外發生後，大批網民湧入社交平台留言悼念，表示惋惜和傷感。

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海莉子hayley​​​​​​​｜坐擁過萬粉絲　曾參加百公里單車賽

「海莉子Hayley」在國內頗有名氣，坐擁過萬名粉絲，經常在小紅書和抖音分享在國內不同地方騎遊的短片，亦參加過不少百里騎行賽，早前亦為一個女性公路單車品牌代言。

交通意外｜注意道路安全

警方呼籲所有道路使用者，包括騎單車人士，任何時候均須遵守交通規則，包括交通燈號、限速指示、路面標記等。另外，為自身安全著想，騎單車人士應佩戴單車頭盔及穿著保護裝備。行車時更應與大型車輛保持適當距離。警方亦提醒騎單車人士應要量力而為。在一些不熟悉的路段、或陡峭多彎的道路上騎行，危險程度會倍增。

交通意外｜騎單車4大常見情況+注意事項

本港運輸署在網站發布《道路使用者守則》中，明確指出騎單車人士在路上4種常見情況及其要注意事項：

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運輸署提醒，所有單車人士需要時刻緊握單車把手，雙腳不能夠離開腳踏。此外，據道路安全議會資料，單車人士亦要留意以下6個標誌：

治療來源：道路安全議會

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