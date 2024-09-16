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港車北上｜汽車「交強險」保費最多相差近4成　消委會提醒兩地第三者責任保受保條款大不同

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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消委會發現港車北上「機動車交通事故責任強制保險」年度保費差異最高近4成。（陳靜儀攝）

消費者委員會檢視了 12 間承保「等效先認」產品的本地保險公司所提供的內地強制性附加險「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）及選擇性附加險「車輛商業保險」（「商業險」）的資料，發現各公司 的「交強險」責任賠償額雖然均為內地最低法定要求的20萬元人民幣，惟年度保費卻存在一定程度的差異，最多可相差近4成。由於「交強險」的賠償額未必足以應付交通事故引致的賠償責任，消委會建議駕駛人士應積極考慮額外購買「商業險 - 第三者責任」加強保障。

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值得留意的是，內地的「第三者責任」 保險與本港的「第三者保險」不同，內地的並不涵蓋承保車輛上的乘客，若駕駛者希望為自己及車上乘客增添保障，則應加購「商業險 - 車上人員責任」， 惟是次調查中的相關保險產品，保額最高只有每人每次事故 20 萬元人民幣，保障亦未必足夠。

因此消委會冀望業界、有關監管機構及政府部門能加快優化現 有的「等效先認」保險產品，並考慮推出更全面、保額更高的附加險，讓消費者有更多選擇。

「交強險」保費相差近4成

調查發現 12 間保險公司的「交強險」保障範圍均無差別，包括導致他人遭受人身傷殘或死亡（最高賠償額為 18 萬元人民幣）、醫療費用（最高賠償額為 18,000 元人民幣）及引致他人財產損失（最高賠償額為 2,000 元人民幣），總責任限額均為內地法定最低要求的20萬元人民幣，但保費卻有一定程度的差異。「交強險」計劃一般按車輛連司機在內的座位數目，分6座以下及6座至8座兩類收費。

撇除 1 間沒有於官網獨立列出「交強險」保費的公司，其餘 11 間的 6 座以下車輛的「交強險」年度保費由$832 至$1,159，而6座至8座車輛則由$963 至$1,342，各保險公司於兩個類別的保費均相差近4成。

「商業險 - 第三者責任」保費差異逾6成

內地「商業險 – 第三者責任」中的「第三者」指因受保汽車發生意外事故而遭受人身傷亡或財產損失的人，但並不包括受保汽車上的乘客及投保人。若駕駛者希望為自己及車上乘客增添保障，應額外購買「商業險 – 車上人員責任」保險。

12間公司所提供的「商業險 - 第三者責任」產品，保額介乎100萬元人民幣至1,000萬元人民幣，保障額為「交強險」最低法定要求的5至50倍，提供1,000萬元人民幣保額的「商業險 - 第三者責任」計劃的公司有 4間。

然而，即使保額相同，不同保險公司所收取之保費差異略較「交強險」明顯。以調查中最普遍的 200 萬元人民幣保額為例，撇除 1 間未有提供相關資訊的保險公司， 其餘 10 間有提供此保額的公司中，6 座以下車輛的年度保費由$1,009 至 $1,666，6 座至 8 座車輛則介乎$1,194 至$1,941，兩種車輛分類的保費差異均逾6成。

假設消費者駕駛的是6座以下私家車，同時購買「交強險」及保額為 100 萬元人民幣的「商業險 – 第三者責任」，不同公司的年度保費最多可相差近$800，差異近5成。

「車上人員責任」保障額差異大

至於「商業險 – 車上人員責任」方面，此保險產品是按每座位收費，每座 位年度保費介乎$23 至$467。絕大部分公司均要求投保人必須同時為司機座及乘客座投保「車上人員責任」計劃，惟有 2 間公司容許消費者只為車輛的司機座位投保。此舉雖然能增 加靈活度和彈性，但變相削弱了對同行乘客的保障，萬一遇上交通事故，或會增加駕駛者需自行對乘客承擔的責任，投保人宜審慎衡量僅為司機座投保「車 上人員責任」計劃的潛在風險。

消委會提醒，若決定為車上乘客投保「車上人員責任」計劃，則需要為所有乘客座購買保險，而不能逐個座位投保。以5座私家車為例，扣除司機座後，即使實際載客人數少於4人，都必須為4個乘客座投保，以免理賠時發生爭拗及分歧。

消委會發現港車北上「機動車交通事故責任強制保險」年度保費差異最高近4成（陳麗娜攝）

消費者駕車北上前亦須留意以下事項：

  • 自駕港車北上的消費者宜提前購買適用保險，出發前檢查相關許可證及保 單是否仍然生效；
  • 事先紀錄保險理賠機構的聯絡資料和相關條文和要求，一旦發生交通事 故，除了需要致電廣東省地方交通事故處理熱線報案外，亦應盡快聯絡理 賠機構備案，並向所屬保險公司查詢清楚回港後的索償跟進及程序細節；
  • 內地與香港於道路設計、交通規則、行駛方向及路牌標語等均有明顯分別，駕駛者宜提早擬定行程及行車路線；
  • 內地交通規例容許在某些情況下，當交通燈為紅燈而行人過路燈為綠燈 時，車輛仍可右轉，因此不論是駕駛者或行人，亦應時刻留意路面情況；
  • 駕駛電動車之人士，需帶備合適的充電轉接器及配件。

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