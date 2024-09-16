英國王室｜11歲喬治王子跟王室傳統學揸飛機　成功飛行1小時威廉凱特共同見證首航

▲ 11歲就識揸飛機，好叻！

【英國王室/喬治王子/威廉王子/凱特王妃】小王子首飛成功！英國王儲威廉（William, Prince of Wales）及凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）的長子喬治王子（Prince George），已學習駕駛飛機一段時間，上周在教練陪伴下成功飛行一小時，父母威廉和凱特在地面見證兒子重要又難忘的時刻，可說是為凱特康復之路添上鼓勵的色彩。

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凱特患癌｜凱特王妃宣布完成化療

凱特上周（9日）發表聲明宣布，已完成癌症預防性化療，但康復之路仍然漫長，她指未來數月會有限度恢復履行公務。凱特表示，今次患病提醒了她，與丈夫威廉要為生活中簡單而重要的事而感恩。

凱特患癌︱凱特王妃抗癌9個月宣布完成化療 未來數月恢復公開活動

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喬治王子｜11歲學揸飛機首航成功

綜合英國媒體報道，威廉夫婦二人上周帶同剛剛11歲的喬治王子，到距離溫莎城堡約20分鐘車程的伯克郡（Berkshire）飛行場學習駕駛飛機，當天是學校暑假假期的最後一天，喬治在教練陪伴下駕駛「Piper PA28」小型單引擎訓練飛機首飛一小時，威廉夫婦在地面上全程觀看，共同見證兒子簡單而重要的第一次。

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據知情人士透露，英國王室的飛行傳統是要學習駕駛飛機，指「他（喬治）喜歡它，現在是開始的正確時機」、「他與教練一起飛行，並且很喜歡」。

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威廉王子｜曾在空軍服役 為專業直升機駕駛員

事實上，父親威廉是專業的直升機駕駛員，曾為英國皇家空軍搜救隊和東英吉利空中救護隊飛行；而祖父英王查理斯三世（King Charles III）1970年代加入海軍，在驅逐艦諾福克號（HMS Norfolk）、米納瓦號（HMS Minerva）等服役，也獲受訓為機師，他在退役後會偶爾駕駛飛機。

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