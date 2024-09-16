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移英回流｜夫婦3年前賣樓移英再置業　1原因欲回流返港扣除開支有錢賺身家暴漲

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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夫婦3年前賣樓移英再置業，1原因欲回流返港扣除開支，有錢賺身家暴漲。

【回流香港/移民/移英港民/英國】近年來，愈來愈多香港人選擇移民海外，尋求更好的生活質素與機會。然而，移民生活的現實卻讓人感到不如預期，有人歡喜有人愁。最近，討論區上有網民分享好友夫婦的故事，他們賣掉香港的物業，移居英國3年後，因為兩地樓價的差異，決定回流香港，結果還成為了大贏家！

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移英回流｜移民與回流的矛盾

樓主於LIHKG討論區上以「移英朋友話想回流香港，佢講完我又覺得有佢道理」為題發文，分享自己好友夫婦3年前果斷賣掉物業移民英國，最近卻因為兩地樓價差異而產生回流香港的念頭。

早於3年前，夫婦趁英國特許入境許可（LOTR, Leave Outside the Rules）開閘就立即移民，夫婦賣掉香港物業，將資金轉移到當地購置了新房屋。如今已經過了3年，英國的房價已經上漲了不少，反之香港樓價大跌，而於是決定回流返港。

育兒心得︱移民英國後上課形式不似預期 港媽安排子女放學後狂操補充練習

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移英回流｜兩地樓市差異

樓主提到，夫婦將英國的房屋賣掉，回到香港可以再買回以前的住宅，扣除3年的生活費和工資，他們依然能夠獲利。換句話說，如果他們回到從前的狀態，這3年期間就相當於免費旅行，還賺到更多的錢。樓主聽完這番話，覺得相當有道理，及發現回流潮的原因並不單純是香港生活更好，而是因為樓市的變化。

帖文隨即在網上引發討論，許多網友在討論中指出，移民後的生活並未如想象中美好，反而面臨了不少挑戰。英國的生活成本高，收入卻相對較低，讓人感到無法負擔日常開支，因此網民指移民的選擇並非一條通往幸福的捷徑，而是需要深思熟慮。相比之下，香港的高薪職位雖然壓力大，但至少在經濟上能提供更好的保障，「英國生活本來就差左」、「試過英國生活無香港生活咁好」，同時指出他們想法非常矛盾，「只係為賺錢嘅話一開始就唔應該移民」，甚至有人質疑是創作文章，「重作啦，用得LOTR嗰d應該差唔多4年架喇喎」。

但亦有人指出，現時香港狀況並沒有比英國好很多，加上樓主友人在香港樓價最高時賣樓，英國買樓「上車」後，當地樓價又直線上升，紛紛認為「真係夠比生活費仲有賺」、「呢樣真，論身家資產，走佬變晒贏家」。

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