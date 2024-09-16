香港小姐丨談封筆原因爆翁嘉穗曾患重病　鄔友正疑老婆呷醋前任李明慧

▲ 鄔友正談封筆原因！

【翁嘉穗 / 鄔友正 / 香港小姐】1997年港姐冠軍翁嘉穗的老公鄔友正近日活躍於小紅書，不時發帖文跟網民互動，更大方回應當年的「港姐爭夫戰」，不過早前鄔公宣佈暫時「封筆」！

鄔友正：我唔會係偽君子

日前鄔友正於小紅書以「侍機強勢回歸：我是真小人，但不是偽君子！」為題發帖文，他將最重視的人排名，當中兒子排首位，老婆翁嘉穗屈居第二位。

鄔友正續稱自己時間寶貴，首選用來陪伴家人：「所以我不應酬，不做任何團體的會長，會員，不找朋友，時間只用來陪家人，陪家人的朋友，吃喝玩樂，同工作！算唔算係真小人？但絕對唔會係偽君子！」

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▲ 鄔友正親解「封筆」原因！

鄔友正爆老婆曾患重病

至於暫時封筆，鄔友正解釋不想老婆承受太大壓力：「真係好想再執筆寫文章，但係又唔想傷害自己太太，所以還在猶豫中！」

帖文中鄔友正大爆老婆翁嘉穗曾患重病，他寫道：「連我太太自己及所有人都唔知道，就是我一生人沒有哭過，但去年在深圳工幹的時候，收到我太太重病的消息，突然間淚如洪水，竟然是我第一次流眼淚，可想而知，我有多重視佢！所以立即放下所有工作，急急趕回香港陪她！」

對於外界的閒言閒語，鄔友正表示不怕，但他不想傷害家人，所以要安撫好老婆才決定再執筆。

鄔友正希望保持低調：「希望記者朋友，給我機會低調些，如果真的要寫，就寫我一個人好了，唔好提到我家人，俾個機會我再執筆！」

當中有網民留言：「你太太估計吃醋你回覆前任的東西吧」，鄔友正大方回應：「有可能」。

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