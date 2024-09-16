親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均$329起歎龍蝦/鱈場蟹腳/肉眼扒

▲ 尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二，任食龍蝦、鱈場蟹腳、肉眼扒等美食。（KKday提供圖片）

【尖沙咀凱悅酒店/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/美食優惠】很多爸媽都喜歡帶小朋友食自助餐享天倫樂，香港尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳推出自助餐買二送二優惠，自助午餐人均$329起，即可歎盡多款冰鎮海鮮、刺身、鐵板燒等美食；4小時自助晚餐每位低至$449，任食波士頓龍蝦三味、阿拉斯加鱈場蟹腳，一星期7天更供應不同主題美饌。今日（16日）中午12時於KKday開搶，即睇優惠詳情！

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尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳自助晚餐精選美食包括，周末供應的龍蝦三味（新鮮即烚、西式、中式或泰式烹調）、燒美國有骨肉眼扒、燒羊架等，還有阿拉斯加鱈場蟹腳、黃鰭吞拿魚、越南海蝦、新西蘭青口等海鮮。

自助晚餐一星期7天推出限定主題美饌，每天供應各色各樣的環球菜餚：

星期一「異國美饌」 ：印度香料海鮮飯、天多利羊架、天多利虎蝦

：印度香料海鮮飯、天多利羊架、天多利虎蝦 星期二「泰式風情」： 泰式火山排骨、泰式炒青口、泰式蒸原條海鱸魚、生醃泰式酸辣 帶子

泰式火山排骨、泰式炒青口、泰式蒸原條海鱸魚、生醃泰式酸辣 帶子 星期三「亞洲風味」： 台式三杯雞、新加坡麥皮蝦、豉椒炒青口、日式海膽三文魚籽茶 碗蒸

台式三杯雞、新加坡麥皮蝦、豉椒炒青口、日式海膽三文魚籽茶 碗蒸 星期四「香辣之夜」： 川味辣子雞、水煮酸菜魚、韓式烤牛小排、韓式泡菜海鮮鍋

川味辣子雞、水煮酸菜魚、韓式烤牛小排、韓式泡菜海鮮鍋 星期五「滋味蟹饌」： 燒皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、生滾蟹粥、炸軟殼蟹

燒皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、生滾蟹粥、炸軟殼蟹 星期六至日「海鮮盛宴」：可持續發展威靈頓三文魚、香濃蟹肉湯、泰式菠蘿海鮮炒飯、蠔皇鮑魚

另外，自助午餐亦享有買二送二優惠，無限量供應日式海鮮刺身及壽司、冰鎮海鮮如越南凍蝦、 小龍蝦、新西蘭青口等。同時可品嚐日式、西式、中式、印度美饌、精選天婦羅、 燒烤、即煎鐵板燒等時令美食，以及多款自家製精選甜品等。

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港尖沙咀凱悅酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：9月16日12:00至9月22日23:59

用餐日期：9月17日至10月31日

地址：香港尖沙咀河內道 18 號 香港尖沙咀凱悅酒店大堂 凱悅咖啡廳

【買二送二】自助晚餐

用餐時間：18:00 – 22:00

優惠價：

星期一至四 $1,796/4位，平均$449/位（原價$3,292/4位）

星期五至六 $2,132/4位，平均$533/位（原價$3,907/4位）

預訂網站：【按此連結】

【買二送二】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期六至日及公眾假期 $1,316/4位，平均$329/位（原價$2,411/4位）

預訂網站：【按此連結】

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