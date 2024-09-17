馬會2024香港國際慈善論壇 滙聚慈善力量「行公益 結碩果」

▲ 香港特別行政區政府政務司司長陳國基（前排中）、馬會主席利子厚（前排左六）、副主席廖長江（前排左五）、眾馬會董事、行政總裁應家柏（前排右六）及眾馬會管理委員會成員在2024香港國際慈善論壇開幕典禮上合照。

由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的第四屆香港國際慈善論壇，9月初於香港西九文化區舉行，為香港「公益慈善周」揭開序幕。一連兩日的論壇，雲集來自世界各地的知名慈善家、業界領袖、政策執行者、非政府組織和專家互相交流，分享真知灼見，探索如何將慈善力量轉化為實在和可持續的影響，契合香港特區政府推動香港成為國際慈善中心的願景。



行公益 結碩果



公益慈善研究院由馬會和其慈善信託基金在去年9月的第三屆香港國際慈善論壇開幕典禮上宣佈成立。繼往開來，今年論壇的主題為「行公益 結碩果」，通過多場主題演講、座談演講和專題討論，滙聚來自世界各地約100位知名演講者、以及2,000多位來自40個國家及地區的代表，包括超過200個本地、區域和國際基金會的代表。

香港特別行政區行政長官李家超在論壇上發表錄影致辭表示：「這個論壇由多年以來領導慈善業界的香港賽馬會和其慈善信託基金隆重呈獻，體現香港積極貢獻公益慈善事業的決心。特區政府亦發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，明確指出致力推動香港成為國際慈善中心。我們的願景是為慈善業界提供管理財富的工具，同時協助他們將資源投放到富有影響力的社會項目中。我們決心推動香港成為矢志改善社會的環球家族辦公室落戶的首選。」

▲ 香港特別行政區行政長官李家超在2024香港國際慈善論壇開幕典禮上發表錄影致辭。

滙聚國際視野



今年多個基金會派出代表參加香港國際慈善論壇，當中包括比爾及梅琳達・蓋茨基金會、中國宋慶齡基金會、日本財團、洛克菲勒基金會、陳江和基金會、淡馬錫基金會、騰訊基金會和Wellcome信託基金。

馬會主席利子厚在開幕典禮致辭表示，徹底釋放亞洲區慈善事業的潛力，對有效應對區內社會和環境的挑戰至關重要。亞洲作為全球最多人口和經濟增長最快速的地區，慈善事業隨着區內財富增長正在急速發展。然而，亞洲的慈善事業需要能恰如其分適應區內不同政治、經濟與文化背景的模式和方案，這些都與西方的背景和模式有所差異。

▲ 馬會主席利子厚在2024香港國際慈善論壇開幕典禮上致辭。

論壇首場的主題演講便由Wellcome信託基金主席、全球女性領導力研究所主席、澳洲前總理Julia Gillard就「東方是東方，西方是西方：公益慈善在不同社會的差異及如何更有效地協作？」分享精闢見解。

▲ Wellcome信託基金主席、全球女性領導力研究所主席、澳洲前總理Julia Gillard（右）發表首個主題演講，並由洛克菲勒基金會信託委員會成員、香港交易及結算所有限公司前主席史美倫（左）主持。

第二場主題演講由2001年諾貝爾經濟學獎得主、史丹福大學商學研究院菲爾・奈特管理學榮休教授、史丹福大學胡佛研究所高級研究員Michael Spence教授共同討論「捐贈經濟學：為何捐贈？為何不捐贈更多？」。

除此之外，香港特區政府衞生署、馬會和公益慈善研究院亦在論壇上一同見證中國疾病預防控制中心與3家本地大學（香港大學的香港賽馬會環球衞生研究院、香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院和香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院）簽署合作諒解備忘錄，以加強大灣區監察和應對傳染病的能力。

▲ 第二場主題演講嘉賓Michael Spence（左）為2001年諾貝爾經濟學獎得主、史丹福大學商學研究院菲爾・奈特管理學榮休教授、史丹福大學胡佛研究所高級研究員教授；香港賽馬會遴選會員、香港招商永隆銀行副董事長、香港教育大學前校長張仁良教授（右）為主持人。

（資料由客戶提供）