觸目驚心丨女童突爬出大廈8樓外牆　捉緊煤氣喉力竭墜下　英勇保安及時徒手接住救一命

【意外／墮樓／救人英雄／保安】內地近期發生一宗驚險事件！一名年幼女孩突然於一幢高樓的8樓外牆出現，期間險象環生，令在地下目睹全程的街坊全程膽顫心驚。就在女孩無力抓緊煤氣喉管、要墮下一刻，慶幸有一名保安不顧自身安危，徒手接住女孩，才成功救下她一命。

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綜合內地傳媒報道，事發於9月9日上午10時許，從網上流傳影片可見，廣東惠州一名身形瘦削的女孩，不知何故出現在大廈的8樓外牆，而且雙手緊抓著牆上的煤氣喉管，期間雙腳多次試圖站立，惟由於力氣不足，她最終鬆手，就在這千鈞一髮之際，有保安見狀，竟不顧自身安危，上前徒手接住孩子。

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不過，由於女孩墜落的速度太快，導致保安接到後，扛不住女孩的重量，令女孩摔在地上。儘管未有完全接住，但保安此舉卻起到緩衝效應，為女孩卸力不少，因此即使從高處墮樓，送院檢查亦未見大礙。不過，事後勇於救人的崔姓保安送院卻證實手臂脫臼。崔男事後表示，這件事不論是誰都會出手，「當時我也沒有想太多，就是一個想法，就是不能讓她直接摔死在地上」。

據了解，涉事女孩今年約7、8歲，疑似患有自閉症，當天，女童媽媽在家裡睡覺，爸爸則出門上班，接到通知後，已立刻趕往醫院探望。

同場加映: 自閉症5大社交特徵

根據新生精神復康會資料，自閉症人士礙於缺乏足夠的社交認知及技巧，以及解難能力，令他們在日常生活中面對著種種挑戰。例如在青年期他們往往因為社交認知能力的障礙，難以建立及維持同輩的社交圈子，或會出現行為、情緒及學習問題。而這些困難會於成長過程中持續，包括進入成人階段。礙於他們缺乏彈性及不善於人際溝通等特性，加上社會公眾人士對他們的誤解，令他們在學校、社交關係及就業上遇到不少困難。

而每名自閉症人士在其溝通及行為表現也存在不同程度的差異，綜合以下常見5大社交特徵：

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