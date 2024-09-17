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肝癌｜皮膚痕癢3個月以為濕疹　男子一驗揭患肝癌　醫生籲4症狀要小心

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【癌症／肝癌／黃疸／皮膚痕癢／濕疹／蕁麻疹】皮膚痕癢可能是罹癌警號！有台灣醫生分享案例，指一名老翁長時間有皮膚痕癢情況，一開始以為是濕疹，但求醫用藥後仍未有改善；後來再次入院接受詳細檢查，結果發現肝臟有腫瘤，確診肝癌。醫生表示，肝癌最明顯的特徵是黃疸，而黃疸或會令皮膚受刺激，繼而出現痕癢情況，提醒市民別掉以輕心。

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肝癌｜老翁皮膚痕癢揭患肝癌

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在健康節目《健康晚點名》分享案例，該名老翁皮膚痕癢持續3個月，曾多次到過皮膚科求醫，最初診斷為濕疹，但用藥後未有任何改善，後來又再被診斷為蕁麻疹（風癩），但同樣地持續服藥塗藥膏都未有好轉。老翁後來發現自己臉色偏黃，到院求醫後確定有黃疸及皮膚泛黃的情況，被轉介到肝膽腸胃科作詳細檢查。

醫生續指，由於老翁本身有乙型肝炎病史，故安排他進行腹部超聲波掃描檢查，結果發現其肝臟內靠側位置有個7厘米大腫瘤，並確診罹患肝癌，需開刀切除。所幸老翁在手術後狀態良好，未有併發任何轉移情況，身體也不再感到痕癢，順利康復出院。

肝癌｜皮膚痕癢4大癌症警號

劉博仁指出，其實當肝臟、胰臟或膽管出現腫瘤，都有機會令身體出現黃疸，而黃疸內有膽紅素，當膽紅素入侵到血液中就有機會令皮膚受到刺激，從而造成皮膚持續痕癢的情況。

醫生提醒大家，當皮膚持續痕癢時，有機會屬於4大癌症的警號，提醒大家別掉以輕心：

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同場加映：

肝癌︱男子食慾變差半年瘦11磅確診肝癌中期　醫生嘆：早餐愛吃1醬料惹禍

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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    • 肝癌｜肝癌9大常見徵狀

    香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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    肝癌｜7招預防肝癌

    由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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