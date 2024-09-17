社聯致力推「照護食」普及化　冀吞嚥困難人士「有啖好食」

▲ 社聯業務總監譚穎茜博士（右一）訪問大快活行政總裁羅輝承（左四）及香港大學吞嚥研究所所長陳文琪博士（右四）有關軟餐及「照護食．啖啖快活食」計劃的有關詳情。

吃不下嚥，有吞嚥困難的人士如長者、患有鼻咽癌及腦損傷者，除不能正常進食外，還可能出現營養和水分不足。有見及此，香港社會服務聯會（下稱社聯）一直致力推廣「照護食」，讓吞嚥困難人士可獲得基本的膳食需要，重拾安全又有尊嚴的飲食。最近更聯同大快活集團，一同以協作身份參與由香港交易所慈善基金撥款支持、香港大學吞嚥研究所進行的「照護食．啖啖快活食」計劃，共同建構健全和可持續發展的照護食生態系統。

2017年起，社聯便開始推廣照護食計劃，並致力建構照護食生態系統，旨在聯繫政府、醫護專才、學術機構、院舍和社區照顧服務單位、商界、廚師、吞嚥困難人士及其照顧者等，在協作效應下共同促進和推廣照護食的持續發展。於9月7日（星期六），社聯更舉辦了照護食．社區日之「區區有啖好食」啟動禮，把照護食概念一步一步帶進每一個社區。

科研收集資料 優化照護食軟餐質素

除社區活動外，早前社聯還與香港大學吞嚥研究所、大快活一同參與「照護食．啖啖快活食」計劃。香港大學吞嚥研究所會在為期一年半的計劃中，教授大快活員工有關吞嚥困難和照護食的相關資料，並以科研方法紀錄吞嚥困難人士在試食前後的身理與心理變化；還會邀請言語治療師，為相關的員工提供培訓和顧問服務。計劃期間，大快活亦會在不同地區分店提供照護食飯盒外購服務。

香港大學吞嚥研究所所長陳文琪博士表示，指導和教授只是計劃的第一步，「研發過程中，我們會透過科研紀錄有用的資料，再發放給其他有興趣的業界人士，從而鼓勵更多市場成員參與。第二步是推行多樣化，透過試食和簡單測試結果再進行改良，最後逐步推出市場。希望本地以至本港以外的製造商可以一同提升照護食的質素，讓用家能以相宜的價錢購買和獲益。」

香港社會服務聯會業務總監譚穎茜博士則表示，今次社聯是以顧問身份在計劃中提供協調，利用過往推廣照護食的豐富經驗、制訂香港《照護食標準指引》、對潛在客戶和長者需要的了解，協助完成整個計劃。「我們找到很多餐廳和企業合作，透過他們的知名度，推廣的力度和影響一定大很多。如果政府能推更多政策，醫管局更系統化，可預想到以後愈來愈多人可以在餐廳和超級市場找到合適的照護食餐膳。」

研發照護食軟餐逾年 冀業界借鑑多參與

大快活集團早在年多前已開始研發軟餐，大快活行政總裁羅輝承表示，今次參與計劃，旨在透過龐大的分店網絡接觸和幫助更多有吞嚥困難的客戶群，同時擔任教育角色，望將來能有更多業界人士效法。羅輝承續指：「我們先教育員工，讓他們深入了解照護食概念，將來在分店真正推行時就識得向客人講解，希望將來可以有更多人一齊做。」

在各界的努力推動下，愈來愈多有需要的人士重拾飲食樂趣。正在進食照護食的梁太和林小姐均表示，照護食飯盒真的非常適合有吞嚥困難的長者，健康又方便，她們都表示，進食照護食後，身體比以前健康，而且味道不錯。另一位照顧者Pearl 坦言，現成的軟餐可以幫助照顧者減少製作時間，對在職照顧者是一種鼓舞！

▲ 當日活動吸引了不少市民及長者到場，大家對不同款式和口味的軟餐非常感興趣。

了解更多「照護食」資訊, 請click入 https://www.carefood.org.hk

（特約）