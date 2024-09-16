  • 28°C
香港時間：2024916日 (一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

雪梨發文悼念舊愛徐少強。

【徐少強 / 雪梨 / 徐偉棟 / 徐頴堃】昨日（9月15日）驚傳徐少強因食道癌在9月1日於北京離世，享年73歲，可是徐少強第三任太太也在辦理丈夫身後事期間因心臟病猝逝。

徐少強一生異性緣旺，共有三段婚姻，首任妻子為張小鳳，二人在1975年結婚，可是在1979年離婚。第二任妻子為何淑寬（Joe），二人在1980年結婚，可是在1986年離婚。

可是在第二段婚姻期間，徐少強在1983年因拍電影《養鬼》與時年僅15歲的雪梨撻着，結果雪梨在17歲時為徐少強誕下一子徐偉棟，4年後又誕下一女徐頴堃。可是她與徐少強的從沒註冊結婚，他們的戀情亦於1988年結束，雪梨成單親媽媽一手湊大一對子女。

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世

點擊圖片放大
+8
+7

徐少強逝世丨雪梨向舊愛道別

雪梨曾在開電視節目《開工大吉77》接受苑瓊丹訪問，講當年往事稱：「知道懷孕時仍有工作在身，都未見肚就拍埋先。我任性又深愛、又唔想墮胎，所以決定生BB。為生仔而放棄工作，我從不後悔，因為我過緊另一個階段、角色。直到我女兒出世之後，就與徐少強分手，當時好像傷心了半個月，就去亞視繼續工作。」

而雪梨沒在昨晚（9月15日）晚間在個人微博發文向舊愛道別，寫道：「祝徐少強先生一路好走。」網友亦紛紛留言回覆，稱：「雪梨姐真是善良大度」、「願他在另一個世界也能熠熠生輝，我們心中永遠懷念」、「希望雪梨姐保重身體，開心幸福」。

徐少強逝世丨徐少強食道癌北京病逝享年73歲　女兒徐頴堃悼念父親：I Love You！

徐少強逝世丨大俠風流歷3段婚姻　當年雪梨為徐少強未婚生子轟動娛圈

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
18:19 2024/09/15
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
16:39 2024/09/10
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
七小福︱元奎晚年現認知障礙症徵狀　吳思遠讚老拍檔：佢係一個識感恩嘅人
17:48 2024/08/20
七小福︱元奎晚年現認知障礙症徵狀　吳思遠讚老拍檔：佢係一個識感恩嘅人

你可能感興趣

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
18:19 2024/09/15
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
16:39 2024/09/10
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
七小福︱元奎晚年現認知障礙症徵狀　吳思遠讚老拍檔：佢係一個識感恩嘅人
17:48 2024/08/20
七小福︱元奎晚年現認知障礙症徵狀　吳思遠讚老拍檔：佢係一個識感恩嘅人
雪梨 徐少強 徐偉棟 徐頴堃 娛樂人物職業 演員 星二代 網絡熱話

最高瀏覽

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠