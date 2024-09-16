徐少強逝世丨雪梨拋開多年愛恨　以10個字悼念舊愛徐少強

▲ 雪梨發文悼念舊愛徐少強。

【徐少強 / 雪梨 / 徐偉棟 / 徐頴堃】昨日（9月15日）驚傳徐少強因食道癌在9月1日於北京離世，享年73歲，可是徐少強第三任太太也在辦理丈夫身後事期間因心臟病猝逝。

徐少強一生異性緣旺，共有三段婚姻，首任妻子為張小鳳，二人在1975年結婚，可是在1979年離婚。第二任妻子為何淑寬（Joe），二人在1980年結婚，可是在1986年離婚。

可是在第二段婚姻期間，徐少強在1983年因拍電影《養鬼》與時年僅15歲的雪梨撻着，結果雪梨在17歲時為徐少強誕下一子徐偉棟，4年後又誕下一女徐頴堃。可是她與徐少強的從沒註冊結婚，他們的戀情亦於1988年結束，雪梨成單親媽媽一手湊大一對子女。

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度 為丈夫辦身後事期間心臟病離世

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徐少強逝世丨雪梨向舊愛道別

雪梨曾在開電視節目《開工大吉77》接受苑瓊丹訪問，講當年往事稱：「知道懷孕時仍有工作在身，都未見肚就拍埋先。我任性又深愛、又唔想墮胎，所以決定生BB。為生仔而放棄工作，我從不後悔，因為我過緊另一個階段、角色。直到我女兒出世之後，就與徐少強分手，當時好像傷心了半個月，就去亞視繼續工作。」

而雪梨沒在昨晚（9月15日）晚間在個人微博發文向舊愛道別，寫道：「祝徐少強先生一路好走。」網友亦紛紛留言回覆，稱：「雪梨姐真是善良大度」、「願他在另一個世界也能熠熠生輝，我們心中永遠懷念」、「希望雪梨姐保重身體，開心幸福」。

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