香港秋季旅遊博覽會9月27至29日登場　最潮最獨特旅遊資訊與震撼優惠等你發掘

香港人愛返工更愛旅遊，有調查顯示，約五成受訪者今年上半年出境外遊3次或以上，並預計未來花費在旅遊上的支出會增多。為滿足港人對旅遊的熱熾需求，展覽集團於今年9月27至29日，一連三日假灣仔會議展覽中心（展覽館5FG）

舉辦「香港秋季旅遊博覽會2024」，提供一站式食買玩住的旅遊、玩樂、遊學等最新、最獨特資訊的優質平台。場內設有不同主題展館、遊戲互動展區、文化體驗活動、吉祥物打卡，更有大量驚喜禮品和震撼優惠，為入場人士帶來嶄新的體驗，定必滿載而歸。

滙聚逾300展位 集全球知名展商

望望月曆，距離聖誕節只有不到3個月時間，出年1月尾便是農曆新年，是時候與家人、伴侶或閨密計劃旅程，想知最新最熱門的旅遊、玩樂行程？又或想知道另類深度遊的實用資料？與其上網搜尋硬資料，怎及得上由真人介紹及即場解答呢？快將9月27至29日一連三天標記在日程表上，屆時與親友一起參加旅遊嘉年華「香港秋季旅遊博覽會2024」。

展覽集團今年2月主辦全港首個一站式旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會」，反應熱烈、口碑載道，入場人次超過20萬。為回應大眾的需求，9月再次舉辦「香港秋季旅遊博覽會2024」，內容更豐富更精彩，萬眾期待。今屆旅遊博覽滙聚多達超過100間來自全球知名企業、逾300個展位，包括澳門旅遊局、韓國觀光社、KKday、港鐵公司、新加坡航空、中國旅行社、永安旅遊、 東瀛遊、永東旅行社等參展，同時更得到本地商界包括 1010/CSL、Mastercard、星展銀行等。

豐富又創新內容 大人細路盡興而歸

博覽會內容多元化，設有不同互動體驗區域，讓入場人士親身體驗各種獨特的文化魅力，包括中國茶文化體驗旅遊、滑雪旅遊及遊學團等主題旅遊區；現場設有「旅遊通識王」有獎問答遊戲，參加者可挑戰自己對旅遊的熱愛程度，贏取豐富獎品；並設有親子家庭專屬的小火車動物世界互動專區，場內更有不同地區的運動及小遊戲以供試玩，包括美國流行的布袋球、芬蘭的投擲運動木柱等，體驗異國活動的樂趣。此外，澳門特別行政區政府旅遊局的吉祥物麥麥和港鐵公司的機鐵仔、高鐵仔更不定期現身，讓大家合照打卡。嶄新的博覽內容，極其精彩，既可滿足大眾索取全方位資訊、購買相關產品的需求，又可讓小朋友盡情玩樂，更可享有各種驚喜禮遇。

主題旅遊成趨勢 非一般體驗旅程

港人報復式旅遊持續升溫，旅遊意向及模式亦有所改變，除了大眾化的東南亞地區外，港人漸趨向「主題式體驗」、非一般的旅遊地方，外遊的平均日數亦有所增加。有見及此，今屆博覽會夥拍參展商舉辦超過20場旅遊分享會，邀請旅遊達人、文化深度遊專家、行業代表等到來分享，內容涵蓋不同「主題式體驗」 的旅遊資訊，包括茶文化養生旅遊、北上大灣區旅遊、冰火交融郵輪之旅、探尋音樂與美食之旅、以及每年6至10月大熱的非洲動物大遷徙之旅等。

掲開神秘國度面紗 最潮旅遊新玩法

近年沙特阿拉伯終於對外開放旅遊業，吸引不少遊客欲前往揭開神秘面紗，大會請來GLO Travel 共同創辦人Rubio，在兩場座談會中分享深入北韓及沙特阿拉伯的經歷，以及解答大家的迷思。為迎合愛新奇刺激、富冒險精神的新一代，大會與又飛旅遊帶來亞洲首個「盲盒旅遊」的嶄新概念，即在登機前也不知目的地，這種旅遊新玩法在歐美成為潮流。博覽會內容多樣化，入場人士可獲取心水旅遊資訊，更能被帶往探索世界的無限可能，開啟全新的旅遊視野。

玩轉大灣區 茶文化之旅

另外，港人北上玩樂成風，大會亦安排相關講座，帶市民探索大灣區文化及娛樂，並於博覽會最後一天舉行「說好中國故事」文旅視頻大賽頒獎典禮，透過參賽者的掌鏡與大眾一起欣賞中國的壯麗景色與迷人文化。博覽會首日舉辦「2024第三屆寶船國際茶文化節（香港）開幕禮，讓參觀者細味博大精深的茶文化，以及介紹極具特色的茶文化養生旅行團資訊。

參展商至激賞 博覽限定破抵價優惠

參展商推出多項激抵價優惠，當中包括永安的旅行團優惠勁減港元$3,000、KKday推出買一送一的旅遊產品優惠、銀鑛灣渡假酒店住宿低至3折等；長綫旅遊方面，TCI勝景遊的南極團勁減港元$12,600、金怡旅行社指定南美/南北極/加拉帕哥斯群島旅行團激減高達一萬元、新華旅遊12天非洲動物大遷徙團勁減港元$8,000、專業旅運的長綫旅行團優惠高達港元$27,000等，數之不盡的優惠，機會難逢。

Mastercard消費有機會贏取5日4夜北海道雙人套票

除了展商的多項旅遊產品優惠外，入場人士憑單一發票，以Mastercard卡於場內指定攤位消費滿港元$500，均可獲取一次抽獎機會，消費滿港元1,000可獲兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。獎品豐富，最高更有機會贏取北海道滑雪度假村5日4夜雙人套票，東京、台北、首爾和曼谷的雙人來回機票等，萬物錯過。

香港秋季旅遊博覽會2024

日期：2024年9月27日至29日

場地：香港會議展覽中心（展覽館5FG）

（會展站B3或灣仔站A5出入口）

時間：早上11時至晚上8時

購票：現場購買或網上購票（KKday/Klook/Alipay支付寶）

查詢：24669663

詳情：www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/travelexpo2024autumn

（特約）