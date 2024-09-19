大腸癌治療｜機械臂微創手術精準切除大腸癌腫瘤　改善患者生活質素

大腸癌是本港第二大常見癌症，2021年新症多達5,899宗。在芸芸治療方案中，直腸癌切除手術尤具挑戰性。由於直腸腫瘤接近肛門，手術難度較高，往往需要一併切除肛門，患者需透過永久造口排便。近年常見的微創機械臂手術，有助精準切除腫瘤，保留肛門之餘，也可縮短手術時間，有利術後復原，改善病人的生活質素。

退休本是人生新開始，60多歲的羅先生（化名）卻因患上直腸癌而苦惱。他的直腸腫瘤位於肛門頂部，體積巨大且阻塞腸道，需先以臨時造口引流去紓緩腸塞情況，並借助電療和化療縮細腫瘤後，才有機會透過手術切除。他擔心即使能夠動手術，肛門有可能需與腫瘤一併切除，日後與造口和便袋共度餘生，生活質素大降。

直腸癌手術複雜

直腸屬於大腸一部分，連接結腸和肛門。外科專科何文鋒醫生表示，若癌細胞尚未擴散，治療大腸癌以完整切除腫瘤及相關淋巴組織，根治病灶為目標。「以直腸癌為例，手術難度較高亦較複雜。傳統微創手術工具筆直，靈活度較低，較難深入狹窄的盆腔底部。」何醫生續稱，若直腸腫瘤體積龐大或出現水腫、黏連等情況，而腫瘤位置較低且接近肛門，為了保障患者安全及減低復發機會，傳統手術往往需要切斷直腸，也有機會切除肛門。

隨着機械臂近年面世，使用機械臂微創手術切除直腸癌亦愈趨常見。其中達文西機械臂已發展至第四代，能夠多角度移動，如手腕般靈活。

何醫生解釋，機械臂手術方式已漸見標準化：「機械臂適合進行精細的手術程序，如縫針及切除等，增加手術精準程度，減少手術造成的創傷和出血風險之餘，也縮短了手術時間，有助病人術後復原。」

機械臂輔助 減復發風險

當機械臂用於直腸癌手術，由於機械臂能夠靈活轉彎，活動幅度較大，可以深入狹窄的盆腔深處，甚至靠近肛門位置。再輔以機械臂的鏡頭，提供多角度立體視野，清晰顯示盆腔內的狀況，有助於安全情況下，精準切除位於直腸內，以至低位接近肛門的腫瘤根治病情。此舉避免癌細胞擴散和降低復發率之餘，也可盡量保留附近的健康組織。同時亦提升了接駁腸道，患者得以保留肛門的機會。

上文提及的羅先生，經過電療及化療後，直腸腫瘤縮細至3cm左右，腫瘤縮少令保留肛門手術更有把握。他的主診醫生遂決定採用機械臂微創手術，切除腫瘤和移除淋巴組織，並接駁腸道。手術後半年覆診檢查發現，癌症沒有復發跡象，主診醫生便透過手術關閉臨時造口，羅先生亦恢復正常生活。

「複雜的手術更能突顯機械臂的優勢。機械臂手術在將來，還有很多發展空間。」何醫生補充，要預防大腸癌，50歲或以上市民應定期接受大腸癌篩查。何醫生亦提醒，大腸癌及直腸癌有多種治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。