  • 28°C
香港時間：2024916日 (一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒，消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌。

【消委會/消委會評測/消委會推薦/陶瓷餐具/陶瓷杯/陶瓷碗/重金屬/鉛中毒/致癌物】陶瓷餐具作為日常用餐難免會使用到的物品，若重金屬超標，吃進身體隨時可中毒甚至致癌。消委會最新一期檢測了30款陶瓷碗杯（15款陶瓷杯及15款陶瓷碗），大部分表現良好；惟30款樣本價格差異大，其中發現有要價$310的貴價名牌杯，竟不及$10的國產杯，顯示陶瓷餐具品質未必是越貴越好！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

大部分樣本均符合安全標準

本次消委會測試的陶瓷碗杯模擬在常溫及微波爐加熱情況下使用，測試範圍包括餐具的內腔部份或口緣。結果發現，大部分樣本的鉛及鎘釋出量均低於相關國際及内地標準安全上限。只有約3成半（11款）樣本的內腔或口緣釋出了不同濃度的鉛；另有逾1成（4款）樣本釋出鎘。

消委會表示，根據國際癌症研究機構（IARC）已將無機鉛化合物歸類為2A組「可能令人患癌物質」；鎘及其化合物歸類為第1組「令人類患癌物質」。若長期過量攝入鉛元素，可導致鉛中毒、損害胎兒、嬰幼兒及兒童大腦發展；而長期攝入鎘則會損害人體腎臟功能，還有可能妨礙鈣質吸收，造成軟骨症。

$10國產杯完勝$310英國名牌

30款檢測樣本價格懸殊，其中陶瓷杯樣本每款售價介乎$10至$310，有4款標示微波爐適用；陶瓷碗樣本售價介乎$11至$140，有9款標示微波爐適用。

消委會發現，有貴價樣本竟不及平價貨的表現出色。例如在陶瓷杯樣本中，價值$310的英國骨瓷杯Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd (P08H01)，就被驗出在常溫使用下含重金屬，無論是內腔或口緣都釋出了小量鉛和鎘，是全部樣本中最昂貴、卻又是評分最低（3.5分）的，令人詫異。

相反，國產品牌佳煌的二號有柄鑽石口杯（A-136），售價僅$10，卻沒有驗出任何重金屬，獲得滿分5星推薦。

點擊圖片放大
+5
+4

即睇24款5星名單

5星陶瓷杯

點擊圖片放大
+11
+10

5星陶瓷碗

點擊圖片放大
+13
+12

消委會貼士：避免餐具中攝入重金屬

消委會建議，消費者可參考內地國家質檢總局和美國加州公共衞生部的建議，應盡量避免選購內腔和以緣等食物接觸面有鮮艷顏色（如橙色、紅色或黃色）或裝飾圖案，以及裝飾在釉面上（裝飾粗糙或凸起）的產品。

另外，消費者請勿使用古董陶瓷器皿、裝飾用陶瓷或非食品用途的陶瓷器皿作為餐具。在初次使用任何陶瓷餐具前，可參考內地國家質檢總局建議，嘗試用食用醋浸泡餐具數小時。若發現醋的顏色有明顯變化，代表該等產品的鉛或鎘釋出風險一般較高，應考慮停用。

清潔方面，消費者不要用鋼絲刷或百潔布等清潔陶瓷餐具，以免刮損容器表面，宜以海綿、碗布沾少許溫和洗潔精輕輕刷洗；若發現釉面有腐蝕現象，或清洗後釉面上出現粉狀灰色殘留物，這代表餐具可能會釋出較多鉛或其他有害物質，消費者亦應停用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

超市大搜查︱消委會+《LDK》精選12款星級推薦牙膏　不含重金屬致敏物強效去漬防口臭
18:07 2024/09/13
超市大搜查︱消委會+《LDK》精選12款星級推薦牙膏　不含重金屬致敏物強效去漬防口臭
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機
16:34 2024/09/12
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機
超市大搜查︱精選消委會及《LDK》12款安全染髮劑　不含致敏源重金屬最平僅$105
12:23 2024/09/09
超市大搜查︱精選消委會及《LDK》12款安全染髮劑　不含致敏源重金屬最平僅$105

你可能感興趣

超市大搜查︱消委會+《LDK》精選12款星級推薦牙膏　不含重金屬致敏物強效去漬防口臭
18:07 2024/09/13
超市大搜查︱消委會+《LDK》精選12款星級推薦牙膏　不含重金屬致敏物強效去漬防口臭
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機
16:34 2024/09/12
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機
超市大搜查︱精選消委會及《LDK》12款安全染髮劑　不含致敏源重金屬最平僅$105
12:23 2024/09/09
超市大搜查︱精選消委會及《LDK》12款安全染髮劑　不含致敏源重金屬最平僅$105
食用安全 健康問題 網絡熱話 家品 重金屬 消委會

最高瀏覽

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠