消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌

▲ 劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒，消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌。

【消委會/消委會評測/消委會推薦/陶瓷餐具/陶瓷杯/陶瓷碗/重金屬/鉛中毒/致癌物】陶瓷餐具作為日常用餐難免會使用到的物品，若重金屬超標，吃進身體隨時可中毒甚至致癌。消委會最新一期檢測了30款陶瓷碗杯（15款陶瓷杯及15款陶瓷碗），大部分表現良好；惟30款樣本價格差異大，其中發現有要價$310的貴價名牌杯，竟不及$10的國產杯，顯示陶瓷餐具品質未必是越貴越好！

最新影片：

大部分樣本均符合安全標準

本次消委會測試的陶瓷碗杯模擬在常溫及微波爐加熱情況下使用，測試範圍包括餐具的內腔部份或口緣。結果發現，大部分樣本的鉛及鎘釋出量均低於相關國際及内地標準安全上限。只有約3成半（11款）樣本的內腔或口緣釋出了不同濃度的鉛；另有逾1成（4款）樣本釋出鎘。

消委會表示，根據國際癌症研究機構（IARC）已將無機鉛化合物歸類為2A組「可能令人患癌物質」；鎘及其化合物歸類為第1組「令人類患癌物質」。若長期過量攝入鉛元素，可導致鉛中毒、損害胎兒、嬰幼兒及兒童大腦發展；而長期攝入鎘則會損害人體腎臟功能，還有可能妨礙鈣質吸收，造成軟骨症。

$10國產杯完勝$310英國名牌

30款檢測樣本價格懸殊，其中陶瓷杯樣本每款售價介乎$10至$310，有4款標示微波爐適用；陶瓷碗樣本售價介乎$11至$140，有9款標示微波爐適用。

消委會發現，有貴價樣本竟不及平價貨的表現出色。例如在陶瓷杯樣本中，價值$310的英國骨瓷杯Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd (P08H01)，就被驗出在常溫使用下含重金屬，無論是內腔或口緣都釋出了小量鉛和鎘，是全部樣本中最昂貴、卻又是評分最低（3.5分）的，令人詫異。

相反，國產品牌佳煌的二號有柄鑽石口杯（A-136），售價僅$10，卻沒有驗出任何重金屬，獲得滿分5星推薦。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即睇24款5星名單

5星陶瓷杯

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

5星陶瓷碗

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

消委會貼士：避免餐具中攝入重金屬

消委會建議，消費者可參考內地國家質檢總局和美國加州公共衞生部的建議，應盡量避免選購內腔和以緣等食物接觸面有鮮艷顏色（如橙色、紅色或黃色）或裝飾圖案，以及裝飾在釉面上（裝飾粗糙或凸起）的產品。

另外，消費者請勿使用古董陶瓷器皿、裝飾用陶瓷或非食品用途的陶瓷器皿作為餐具。在初次使用任何陶瓷餐具前，可參考內地國家質檢總局建議，嘗試用食用醋浸泡餐具數小時。若發現醋的顏色有明顯變化，代表該等產品的鉛或鎘釋出風險一般較高，應考慮停用。

清潔方面，消費者不要用鋼絲刷或百潔布等清潔陶瓷餐具，以免刮損容器表面，宜以海綿、碗布沾少許溫和洗潔精輕輕刷洗；若發現釉面有腐蝕現象，或清洗後釉面上出現粉狀灰色殘留物，這代表餐具可能會釋出較多鉛或其他有害物質，消費者亦應停用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5