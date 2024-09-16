教科書費用｜小學及中學生平均購書費按年升3.6%及4.3%　升幅高於同期通脹

▲ （梁偉榮攝／資料圖片）

消委會於今年7月的教科書價格調查發現，較多學校選用的教科書在新學年平均加價4.2％，升幅為近10年來最高。根據78間小學和69間中學新學年的書單，若連同作業、補充練習及其他學材一併計算，小學及中學生的平均購書費分別按年上升3.6%及4.3%，升幅高於同期通脹（2%）。調查亦發現，不少學校有推行「自攜裝置BYOD」計劃，容許學生在校內以電子裝置來使用電子課本和教學資源。此外，大部分小學毋須學生同時購買電子課本和實體課本，情況較往年有所改善。

購書費指學校列明學生必須購買的項目之費用總和，包括書本、作業、補充練習及需付費購買的學校自編教材。費用已扣除書商所提供的折勺，是學生實際需支付的金額。至於輔助性質的簿冊、美術或勞作用具、文具、樂器及其他非必須購買的項目，例如列為「参考用」或「學生自行決定是否購買」的教材、課本或工具書，則不包括在計算項目內。調查所得，學校選用書冊數量的多寡、學生必須購買的書本數量、書本價格、學生選修的科目組合、書商提供的折扣率等均是影響購書費的重要因素。

小學級別

平均購書費上升3.6%

新學年（2024/25）小學平均購書費為＄3,352，較上學年（2023/24）上升了3.6%，較去年購書費調查所得的升幅（2.3%）高。各級的平均購書費錄得不同程度的升幅，升幅最低的是小一（2.8%），升幅最高的則是小二和小六 （4.3%）。而高小新學年的平均購書費（$3,492）則比初小（$3,212）高近9%，比率與上學年相近。

按科目分析，中文、英文、數學及常識科的平均購書費由＄549（常識科）至$873（英文科）不等，其餘科目的購書費，例如普通話、音樂及電腦科，則不高於$250。

書商提供的折扣

是次調查的小學均獲書商提供折扣，以84折至95折優惠購買新學年的學材。當中約8成小學（63間）獲較高的84折至89折優惠，比率與去年購書費調查相若：其餘小學大致獲9折優惠。

購買補充練習或書商指定出版社的書本通常可額外享有1至6個百分點的折扣優惠，最高可達83折，較去年調查的最高折扣率（8折）略有下調。如家長自行到門市購買或以電子方式支付，折扣率則會較經學校集體購買或以現金支付的少2至7個百分點，以調查所得的小學平均購書費（$3,352）計算 便要多付約$67至$235。

學材使用情況

中文、英文、數學及常識科每級平均使用7至11本書目 每科平均使用5至6本作業及補充練習，用書量與去年調查結果相若。有關輔助學材方面，有7間小學將字典列為學生必須購買的學材。另外•近6成調查的小學（45間）安排學生購買故事書以輔助教學，各級全年平均購買2至3本，與往年相若。亦有個別學校以故事書取代英文課本授課，使教學更具彈性及增添趣味。然而，此舉或令該科目的購書費較其他學校高。

校本版教科書

約4成調查的小學（32間）委託出版社印製校本版教科書，比率較去年（約7成）低。校本版教科書常用於電腦、常識及中文科，內容主要是從標準版的分冊中抽取部分章節再𤨣合而成，或合併數個標準版的分冊。校本版教科書多以實價銷售，並沒有購書折扣優惠。

自編教材

約6成調查的小學（49間）回覆指學校會自行編製學材，主要用於輔助教學，例如工作紙及講義等。調查顯示，當中近2成半（12間）會免費向學生提供白編教材，餘下小學全年自編教材的印製費用普遍介乎$40至$400，情況與去年相若。

電子學習新趨勢

為了解學校實行電子學習的情況， 消委會亦向各學校進行問卷調查，共獲66間小學及51間中學回覆分別有55間小學和46間中學表示學校有推行電子學習 當中30間小學和36間中學有推行「自攜裝置 Bring Your-Own-Device （BYOD）」計劃，容許學生在上課期間以電子裝置來使用電子課本和學與教資源。

消委會同時檢視了書單上有關電子課本的購書模式。逾7成半小學（60間）的新學年書單上均有列出最少1本電子課本，比例較去年調查結果（7成）高，而毫子課本較常應用於電腦、英文和數學科。當中，逾6成半小學（40間）為大部分實行電子教學的科目選用單本電手課本，學生毋須同時購買電子課本與實體課本兼備的套裝，情況較往年有所改善。其中15間小學更為家長和學生提供選擇，於書單上註明可按其學習需要以優惠價加購實體或電子課本。

至於中學方面，近9成學校（62間）的新學年書單上均有列出最少1本電子課本 比例與去年調查相若。其中約2成半中學（16間）只為初中學生選用電子課本，例如初中中文科和數學科，而高中最多學校選用電子課本的是生物科。

與以往的調查結果一樣，絕大部分中學要求學生購買電子課本與實體課本兼備的套裝，而不是完全轉用電子課本。只有6間學校的初中電腦、普通話及/或中史科將全面使用電子課本，學生不需要為該科目購買實體課本。

中學級別

初中平均購書費上升 4.4%

按學習階段分析，初中新學年的平均購書費為$3,551，按年升幅為4.4%，較去年調查結果（4.7%）低。按照科目分析，初中每級的英文科平均購書費最高，約$758，然後依次為綜合科學、中文及數學科，平均購書費約$525至$548。餘下科日的平均購書費均不高於$360。

高中平均購書費上升 4.0%

高中的平均購書費為$2,466，按年升幅為4.0% 亦較去年調查（4.3%） 低。中六的平均購書費（$908）遠低於中四及中五，主要是因為學校一般會安排高中學生於中四及中五陸續購買該學習階段所需的書本。中文、英文及數學科的高中總平均購書開支介乎＄1,331（中文科）至＄1,801（英文科）。選修科目中，總平均購書費較高的首5個科目為化學、生物、物理、企業、會計及財務概論和資訊及通訊科技科，其購書開支由約$2,010至$2,615不等。

綜合初中及高中新學年的購書開支，中學生的平均購書費為$3,008，較上學年上升4.3%。

書商提供的折扣

調查的中學全部獲書商提供購書折扣優惠。當中只有近半數中學（34間）獲書商提供88折至9折優惠，数量較去年下跌1成；餘下35間中學只獲90.5折至95折優惠。經學校集體購書或上網訂購通常可取得較高折扣，31間調查的中學回覆指，如學生自行到書商的門市購書，折扣會少2至8個百分點，以調查所得的中學平均購書費（$3,008） 計算，便要多付約$60至$241。

學材使用情況

初中主科科目中，以英文科的用書量較高，平均為每學年4本，主要是語法（Grammar）、聆聽（Listening）、閱讀與寫作（Reading & Writing）等書目；中文及數學科則平均每學年使用2本書目。至於高中核心科目方面，各科平均用書量為每學年1至2本。9間中學要求學生必須購買字典，30間中學另將字典列為參考書，讓學生自行決定是否需要購買。有學校在書單上列明學生可選用其他字典代替，做法較彈性。

校本版教科書

近4成調查的中學（27間）向出版社訂製校本版教科書，較去年調查（5成）低 校本版教科書多應用於初中的歷史及普通話科。

自編教材

近9成半受訪中學（65間）表示為切合學校的教學需要，會為學生提供自編教材。當中近4成學校（25間）會免費提供此類教材予學生，比例較去年調查（3成）高。其餘學校則平均收取約$20至$700不等作印刷費用。

購書費平均升幅高於同期通脹

根據政府統計處的數據顯示，截至今年7月止的12個月內，綜合消費物價指數（俗稱通脹率）較去年同期平均上升了2%。綜合消費物價指數的變動率白2007年起受到数項政府一次性紓困措施的影響，如剔除該等影響，今年的相應升幅為1.2%，低於中小學購書費的平均升幅。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】