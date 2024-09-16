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童年回憶｜港人煮媽咪麵解鎖新食法　推介呢個煮法最好食：唔一定生啪

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港人解鎖媽咪麵新食法，推介咁樣煮最好食。

【家事百科/小息零食/媽咪麵/媽咪麵食法】媽咪麵是港人童年回憶，不論大人小朋友都喜歡，而且價錢便宜又好吃，吃法亦非常簡單，只要按碎加入調味粉「生啪」即可。不過，近日有港人分享全新食法，將媽咪麵煮熟，再加入其他配料進食。帖文一出網民大為震驚，直指「我食咗幾廿年從來未煮過」。

媽咪麵煮熟媽咪麵全新食法

近日有網民於Facebook群組分享媽咪麵新食法，帖文中可見，樓主將媽咪麵當作公仔麵般加入滾水煮熟，再配以肉丸進食，他又附上照片，可見湯底顏色偏濃，指「諗住佢會似福麵，不過都唔似」。

對於媽咪麵全新食法，網民相當好奇口感和味道，「其實呢款麵煮嚟食係咩味」、「幾好奇依個食法得唔得？」、「煮熟會好食咩？」，樓主對此回應「冇乜嘢囉」，又指甚麼也可以一試。

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另外，有不少網民已曾試過將媽咪麵煮熟來吃，而評價則好壞參半，「試過，但本身麵底唔好食」、「呢隻麵煮淋咗唔好食, 要煮不如買胡椒湯面」、「我以前都有煮過媽咪麵食，味道還好」、「曾經用嚟滾水淥，其實幾好食」、「我都試過一次煮嚟食，唔會有第二次，佢係真即食麵」。

同場加映：嚴選204款安全即食麵名單

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媽咪麵網民研新奇食法：用朱古力粉煮

除了用滾水煮的新食法外，有不少網民也研發過其他新奇食法，當中有人曾用三花朱古力粉加熱水變成朱古力煮媽咪麵，再加入調味粉、以印尼撈麵的方法烹煮媽咪麵等，也有人指小賣部食法最具風味，「麵分一半入碗，落味粉，加滾水配料冚蓋，配料一般廚師腸魚肉腸，是但一樣，冚蓋焗兩分半鐘，開蓋食！」

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