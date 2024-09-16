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靚媽育兒｜3位選美冠軍成模範幸福靚媽　岑麗香陳茵媺陳凱琳有3個共通點

育兒資訊

撰文： 鄧藹霖

發布時間： 1 小時前

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3位選美冠軍岑麗香、陳茵媺及陳凱琳成為模範幸福靚媽，而她們都有3個共通點。

三位圈中美麗媽媽岑麗香、陳茵媺和陳凱琳，是我會看完再看，看之不厭的。我時常會傻想，假如我是她們的孩子，每天有個選美冠軍的高質漂亮媽媽來學校接我放學嘛，那是多麼自豪的事情啊！

無獨有偶，三位美麗媽媽都嫁得如意郎君，孩子們又可愛精靈。浸淫於幸福富泰生活中的女人，是最有條件當肥師奶的，反正家中孩子有多個傭人照顧，自己就盡情享福吧！

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幸好三位時代新女性媽媽，都壓根兒沒有讓我失望，看她們完美的苗條身段，完全蓋掉了曾生育的痕迹，皮膚則仍能保持嬌嫩的勇態，背後必定是付出了持久的奮鬥吧！三位美麗媽媽用心帶孩子之餘，均能巧妙騰出空間發展自己喜愛的工作，那是我誠心欣賞的。

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岑麗香當藝員時，我已很喜歡她，廣東話在不斷的進步，看得出她是態度誠懇地謙虛學習，不甘當鬧着玩的花瓶。她的甜美笑容是會令人溶化的，也許那就是觀眾緣的同義詞吧！兩子之母的岑麗香近日於廣告中亮相，狀態仍勇。

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陳茵媺除了笑容燦爛之外，還散發着樂觀與自信的氛圍，可以想像這位太太會誠心誠意的跟丈夫陳豪說：「老公，我哋撑你，加油呀！」擁有美貌與智慧並重的太太，多幸福啊！三位可愛孩子享有跟你玩在一起的媽媽，真幸運啊！

星二代丨陳豪細女1個小習慣被指缺乏安全感　專家拆解原因竟與媽媽陳茵媺有關

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至於陳凱琳，從她的創意短片中，讓我發現了她鬼馬搞笑的一面，她也會經常令鄭嘉穎笑不攏嘴的嗎？姑勿論是怎樣看，都想不透陳凱琳的纖瘦身軀是如何先後變出三個兒子的。這位神奇美麗的媽媽，太令人嘖嘖稱奇了！

親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島　攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然

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