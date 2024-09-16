劉德華演唱會丨劉德華闊別6年回歸紅館舞台　華仔與歌迷聖誕新年同樂

▲ 《今天 is the day 劉德華巡迴演唱會》

劉德華《今天 is the day 劉德華巡迴演唱會》由7月5日在上海啟航，然後到廣州、北京、南京、成都、杭州、重慶、深圳，巡唱至本月9日圓滿完成36場內地演唱會。

而巡唱的終站香港將會在12月在紅館舉行並開20場，不僅與觀眾歡度聖誕，更一起倒數迎接2025，華仔也期待地說：「今年幾個重要節日，在舞台上跟大家歡度，感謝大家陪我過節，我會盡情享受每一個時刻。」

首15場滙豐信用卡獨家優先訂票將於10月3日至5日於快達票展開，演唱會門票則由10月17日起於城市售票網正式公開發售。

劉德華演唱會丨3粉絲唱作導 《愛華一萬年》MV應援 華仔：約定70歲再站台

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 《今天 is the day 劉德華巡迴演唱會》 ▲ 《今天 is the day 劉德華巡迴演唱會》

info

《今天…is the Day 劉德華巡迴演唱會2024/2025 - 香港站》

日期：12月17-19, 21-22, 24-27, 29-31日及2025年1月1, 3- 5, 7-10日

票價：$1280/$980/$680

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