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中毒危機｜女子噴曱甴倒瀉殺蟲水　2大原因致中毒精神錯亂入ICU

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

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【殺蟲水／曱甴／滅蟲／中毒／ICU】噴殺蟲水要小心！內地一名女子用殺蟲水噴曱甴時倒瀉藥水，事後簡單沖洗及整理後便入房休息，不料翌日早上，女子開始出現頭暈噁心等中毒症狀，送院後轉入深切治療病房（ICU）搶救，後期更開始出現精神錯亂、無法認人的情形。醫生解釋，這類殺蟲水可經由2大途徑進入人體，繼而誘發中毒問題，幸而經過治療後，事主現已順利出院。

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綜合內媒及《觀察者網》報道，河南鄭州一名女子早前發現房內出現曱甴，故取出「敵敵畏」殺蟲水滅蟲，未料卻不慎跌倒打碎殺蟲水。身上沾上藥水後，女事主未有在意，僅簡單沖洗後便到房內休息。而女事主的丈夫隨後只簡單掃走碎片，扔入垃圾桶內便未有再理會。

未料翌日早上，女事主便出現頭暈、噁心、渾身無力等中毒症狀，如同患上大病一般，家人立即將其送入醫院搶救。女事主丈夫透露指，妻子入住ICU後情況並不算太好，翌日更無法認人、精神錯亂，更形容是「瘋瘋癲癲可嚇人」。

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中毒危機｜殺蟲水可經2途徑入體 中毒後恐誘意識障礙

ICU主診副主任劉醫生指，這類殺蟲水經接觸後可透過皮膚及呼吸道途徑吸收，因此接觸到殺蟲水後應及時以清水清洗。惟事主將藥水灑於肚子上，連衣服都未有更換，令皮膚大量吸收毒素，導致事主入院時腹部已出現一大片過敏症狀；此外事主一家更把裝有殺蟲水的瓶子碎片清理後，只簡單掃入垃圾桶：

現在天氣溫度比較高，（事主）又在這樣的環境中待了一夜，揮發後再經呼吸道吸收也是有的。

醫生續指，事主神志不清方面則是由於殺蟲水中毒後，引起的中樞神經系統意識障礙所影響，另外治療期間所使用的解毒藥物，亦有可能導致患者出現意識障礙，不過經治療後，事主現已出院，目前亦未見有任何後遺症。

相關內容：【超市大搜查】殺蟲水滅蟲大比拼 專家拆解各款殺蟲水成份效用【內附預防曱甴貼士】

同場加映：消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。本港滅蟲專家李宇軒早前接受訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部分昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

小編綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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同場加映：5招防曱甴入屋

始終預防勝於治療，滅蟲專家任永強早前接受訪問曾建議，指日常可以做好預防措施防範蟑螂入侵：

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