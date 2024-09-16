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脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣一名IT主管體重超過200磅，遵從醫囑少吃2類食物後用2個月時間激減20磅逆轉病情。

【脂肪肝／肥胖/逆轉脂肪肝/改善脂肪肝/飲食控制／肝臟／肝炎／減重／少吃多動／肝臟健康】脂肪肝是常見都市病，2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。脂肪肝與飲食息息相關。台灣有醫生分享案例，指一名男子體重超過100公斤（約220磅），罹患嚴重脂肪肝，在醫生建議下控制飲食、少吃2類食物，結果2個月後在不吃藥的情況下成功減重及逆轉脂肪肝。

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台灣阮綜合醫院消化內科主任蔡毓洲分享上述病例，該名男子年約50歲，為IT主管，因胃酸倒流而求診，結果血液檢查顯示他的指數過高，進一步照超聲波後檢察出患上重度脂肪肝。雖然男子的身體並未出現其他異狀，但醫生仍是建議他先從調整飲食做起，減少攝入高熱量食物及加工食品。2個月後覆診時，男子成功瘦了8至9公斤（約18至21磅），脂肪肝亦從重度減輕為輕到中度，外表氣色和精神皆有明顯的好轉。

脂肪肝｜脂肪肝可引發肝硬化及肝癌

根據世界流行病學數據，全球脂肪肝盛行率約為20％至50％不等，而近年肥胖趨勢越發明顯，因此比率勢必會再升高。對此蔡毓洲表示，脂肪肝其實就是營養過剩所致，當飲食攝入過多營養、肝臟無法負荷時，脂肪就會堆積在肝臟。久而久之，肝臟可能因此而發炎之外，更有機會演變成肝硬化甚至肝癌等疾病。

脂肪肝｜「瘦底」亦可患脂肪肝

雖然肥胖人士確實較多患脂肪肝，但這並非他們的專利，身形纖瘦或體型正常的人士同樣有機會患病。蔡毓洲解釋，如果身體中的3大營養素，即碳水化合物、脂肪和蛋白質進入人體後沒有正常消耗，便會形成脂肪堆積，當中又以碳水化合物轉化成脂肪的速度最快。進食白飯、白麵包等精緻澱粉後，體內血糖會頓時升高，導致胰臟需要持續分泌胰島素來控制血糖；而一旦胰臟無法負荷，肝臟就會將多餘的醣分以三酸甘油脂的形式儲存起來。因此即便是體型正常的人士，如果經年累月「多吃少動」，仍有機會患上脂肪肝。

麻煩的是，一般人患上脂肪肝初期並不會有任何異狀，到了中後期則有可能造成肝臟發炎，出現疲倦、精神不好等症狀，而血液檢查則會發現肝指數、低密度膽固醇及三酸甘油酯等都過高，甚至有可能引起心血管疾病。蔡毓洲醫師提醒，雖然脂肪肝的發展較病毒性肝炎緩慢，但長期以往仍會對肝臟造成傷害。

脂肪肝｜少吃多動預防脂肪肝

呢麼要如何預防脂肪肝？蔡毓洲就建議患者先從減重做起，表示「少吃多動」是不二法門。所謂「少吃」即盡量減少高熱量及加工食物的攝入量，只要減少約一半的分量，3個月內減5公斤基本上不成問題；而當體重減輕，脂肪肝也自然會減少，其他代謝疾病包括高血糖、高血壓及高血脂等問題亦會隨之改善。

他續指，如果本身體型偏瘦卻有脂肪肝，很有可能是本身代謝出現問題，因此更要密切追蹤，必要時需使用藥物減緩血脂或脂肪肝。他表示，根據演化歷史，人類一開始是從狩獵、採集到最後才進入畜牧、農業社會，這顯示人類自古以來皆是以攝取原型食物為主，直至進入農業時代才開始食用精緻澱粉及加工食品，因此若能遵循老祖宗的演化、調整飲食習慣，或許便能解決脂肪肝及其他代謝性疾病。

更多相關報道：脂肪肝︱瘦底港男患中度脂肪肝最愛吃「呢味餸」　網民出招1口訣養回健康肝

同場加映：脂肪肝6大高危人士

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4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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