校園直擊︱石圍角小學重視學生身心健康 400人參與Fitness Day運動體驗日
升學教育
撰文： 王明芳
發布時間： 3 小時前
巴黎奧運雖然結束，但香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學（石小）延續奧運競賽熱潮，上周六（14日）舉行Fitness Day，讓小學及幼稚園學生參與各式運動體驗，包括劍擊、地壺球、蹴鞠、虛擬運動、小型障礙賽，從多元化的體藝活動中，建立良好的品德和態度。
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今年是石小第二年舉辦Fitness Day，當天吸引400名區內小學及幼稚園學生、家長參與。為讓區內更多人認識石小，逾百名教職員、學生和家長早已合力籌備活動，從佈置校園、規劃場地、主持攤位活動等，學生更可從中學習如何組織活動、服務他人、培養溝通能力。
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石小相信每位學生均有他們獨特閃耀的一面，今年校本主題為「讓我閃耀．Let Us Shine」，因此Fitness Day設有不同體育環節，除了奧運大熱項目劍擊的試玩及表演，亦有地壺球、健身單車、虛擬運動、小型障礙賽、蹴鞠、武術等，讓參與者延續奧運熱潮，同時，了解石小著重學生的身心健康。
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此外，今年學校特別鼓勵學生，為中國香港運動員寫下打氣的說話，設有留言板，鼓勵參與者表達對運動員辛勤付出的尊重和感謝，也讓大眾意識到自己可以為社區，作出貢獻傳遞支持和正能量。
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