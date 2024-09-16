劉俊謙蔡思韵首次合體拍廣告　情侶檔上陣攞正牌放閃甜到漏

▲ 蔡思韵與劉俊謙情侶檔上陣拍廣告。

蔡思韵（Ceci）、劉俊謙繼即將上映的新片《武替道》之後，兩人再度合體首次同框為飲食平台拍攝廣告。

日前網上發放一條兩人演出的15秒預告短片，片中阿謙一臉不滿的在鏡頭前說：「問！問！問！」，影片出街後大家對阿謙不留情的指罵，以為他欺負Ceci，竟然被網民即刻留言斥「衰人」，入木三分的演出，果然打造出後果來，但卻令兩人啼笑皆非、也有留言以為是新拍的電影。

其實執導這次廣告的朱祖兒或多或少將兩人溫馨甜蜜的一面，透過廣告拍出來，帶出如何「過好生活」 ，要過有溫度的日常！

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▲ 蔡思韵與劉俊謙

朱祖兒讚不絕口

繼上次跟阿謙以暴走族造型拍攝同一商品廣告之後，導演朱祖兒再次出手，鍥而不捨游說兩人的經理人，希望Ceci及劉俊謙能合體拍首支廣告。

他自爆說：「我真係半夜三更講故仔游說佢兩個經理人，俾佢地合體拍呢條好長好長嘅廣告，拍完之後我真係好鍾意，愛不釋手，一剪就八條！」

對於阿謙和Ceci的演出，朱祖兒讚不絕口：「我拍咗劉俊謙兩次，今次第一次拍Ceci ，過程中，我已經知佢（Ceci)非一般嘅好！理解力強，認真同聰明，拍之前，係冇諗真係會傾得成事，兩個合體拍電影唔奇，但拍廣告就好難得！起碼對我嚟講就係，但兩次嘅時間表都係超緊逼，近乎不可能任務，但拍攝過程中兩次都好過癮！（唔係客套說話）最終能在冇超時下，完成拍攝又趕得切出街！」

超班好演員

能夠完成今次他眼中「快靚正」的合作，朱祖兒感恩說：「我會歸功於兩位演員嘅能力，如果換𨍭係非專業演員，相信冇可能每鏡可以一兩個takes 搞得掂收貨，但之後想搵啲蝦碌鏡頭就欠奉，因為無NG! 」

他續指：「兩個已經係少有嘅超班好演員，極專業！會消化故事同人物關係，雖然只係廣告，相比電影會較輕鬆簡單，但我睇得出Ceci 好認真咁去捉摸對白嘅語氣，我特別中意佢嘅眼神，細緻入型！同上次劉謙一樣，佢一埋位就上身咁，好清楚知道要點演釋，最難得佢比出嚟嘅係超出我嘅預期中嘅更好！佢哋係「好演員」！非一般靚靚女偶像，我真係好彩，每次拍都搵到最好嘅演員！」