外遊注意丨搭飛機遇氣流揀錯位　隨時有生命危險空姐爆料3大最差座位

【經濟艙／空姐／選位貼士／座位選擇／旅行知識】外遊注意！出國旅行買機票，面對經濟艙座位的「選位」，是否有種一籌莫展的感覺? 英國有一名資深空姐便曾分享經濟艙有3大最差座位，一旦選錯，隨時令整個航程無法休息，甚至乎有生命危險，因此建議民眾儘量避開。

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空姐揭3大最差座位

空姐向外媒透露，就個人而言，經濟艙最差的3個座位及當中原因如下:

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同場加映:搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方曝光

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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同場加映：專家警告搭飛機6大不宜衣著

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