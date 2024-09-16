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外遊注意丨搭飛機遇氣流揀錯位　隨時有生命危險空姐爆料3大最差座位

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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【經濟艙／空姐／選位貼士／座位選擇／旅行知識】外遊注意！出國旅行買機票，面對經濟艙座位的「選位」，是否有種一籌莫展的感覺? 英國有一名資深空姐便曾分享經濟艙有3大最差座位，一旦選錯，隨時令整個航程無法休息，甚至乎有生命危險，因此建議民眾儘量避開。

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旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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