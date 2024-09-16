中秋節2024｜港島區3個舞火龍儀式　18米長LED火龍最吸睛

▲ 中秋火龍盛會

【親子好去處/免費好去處/中秋節2024/舞火龍】今年中秋節明天（9月17日）到臨，傳統上每年中秋節前後三晚，即農曆八月十四至十六日，在大坑均會舉辦中秋節慶祝活動，另外，港島香港仔及利東街都各有舞火龍環節共度佳節。

舞火龍乃大坑區內的傳統活動，至今已有一百四十五年歷史。大坑火龍文化館旨在傳承火龍文化底蘊，凝聚大坑深厚人情。

中秋節期間，文化館將於舞火龍慶祝活動三晚於大坑書館街12號門外擺放攤位，為公眾介紹舞火龍文化，更設有不同精美紀念品出售。

當中不少紀念品都是由舞火龍健兒親自設計，還原舞火龍的真實樣貌；還有活潑可愛文創系列「阿爖」，為傳統注入新風氣增添可愛及現代感。觀眾可以到現場感受氣氛之餘更可以把舞火龍的熱情帶回家，甚至跟海外的親朋好友一齊分享，細細回味大坑舞火龍這項香港獨有的非物質文化遺產﹗

▲ 大坑均會舉辦中秋節慶祝活動

攤位日期：9月16日至9月18日

攤位時間 ：下午4時至下午11時

攤位場地 ：大坑書館街12號

「喜魚 ‧ 迎月」

今年，利東街以傳承為本，呈獻「喜魚 ‧ 迎月」綵燈會，由即日至10月15日，除了逾 800個喜慶的傳統中式燈籠外，更特意邀請了中國花燈大師精心打造了金魚造型燈籠，舞動穿梭於漫天燈海之中，更添喜慶氛圍和動感！

在中秋節當日（9月17日），利東街將會再度舉辦萬眾期待的「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會，18米長、炫彩繽紛的LED火龍，將遊走於利東街的林蔭大道上，為市民及旅客送上祝福。

最新影片推介：

中秋火龍盛會

香港仔舉行的「中秋火龍盛會」，更是港島南區的重點盛事活動，定必吸引區內區外市民駐足停留。

火龍會在中秋晚上8時開始，於鑼鼓隊聲中沿着香港仔大街小巷巡遊表演，從香港仔廣場出發，由南寧街再沿香港仔大道南行並穿插在香港仔區內，齊齊度過滿滿節日氣氛的中秋節！

《香港仔中秋火龍盛會》

日期： 9月17日

時間：8pm開始

地點： 從香港仔廣場出發，由南寧街再沿香港仔大道南行並穿插香港仔區

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