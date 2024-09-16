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吳文忻患癌丨積極抗癌過活盼以普通人看待　吳文忻：我根本不覺得自己是病人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 54 分鐘前

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吳文忻撰寫「抗癌日記」！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】1998年度港姐季軍吳文忻 （現名吳忻熹）早前公佈乳癌復發第三期，癌細胞擴散至淋巴腺，不過吳文忻積極面對治療，完成三次化療之後的她積極過活，更於IG撰寫「抗癌日記」！

吳文忻：說聲加油便可

近日吳文忻跟朋友食飯相聚，此外更包頭巾揚帆出海，當中她寫道：「最近身體回復返啲力量，陸陸續續出嚟見返啲朋友。謝謝各位朋友的關心和愛護！感恩！但係我想講，請對我像普通人一樣看待吧！不需要用太憐憫的眼神和語句來問候我啦！」

另外，吳文忻更以英文撰文，其大意是指：「有時候太戲劇性的同情心，令我覺得好像我明天便要死似的，而且幾奇怪和不舒服。事實，我根本不覺得自己是病人呢，只跟我說聲加油去支持我就可以了，謝謝！」

吳文忻患癌丨吳文忻完成化療後積極過活　泳衣Look揚帆出海曬太陽

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抗癌魔的吳文忻十分豁達，她曾在社交平台上載多張戴假髮的照片，又把肥皂泡沫放在頭上兼寫道：

凡事真係兩面睇，我之前就係十萬個不願意剃頭，想不到，我現在覺得自己剃完頭仲型和有「重生」嘅感覺呢！光頭真係超方便！又唔使洗頭，吹頭，拉直啲頭髮，原來光頭仲多做型可以玩！I start to like it! 

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