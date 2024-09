吳文忻患癌丨積極抗癌過活盼以普通人看待　吳文忻：我根本不覺得自己是病人

【吳文忻/吳忻熹/香港小姐/香港小姐季軍/乳癌】1998年度港姐季軍吳文忻 (現名吳忻熹)早前公佈乳癌復發第三期,癌細胞擴散至淋巴腺,不過吳文忻積極面對治療,完成三次化療之後的她積極過活,更於IG撰寫「抗癌日記」!

吳文忻:說聲加油便可

近日吳文忻跟朋友食飯相聚,此外更包頭巾揚帆出海,當中她寫道:「最近身體回復返啲力量,陸陸續續出嚟見返啲朋友。謝謝各位朋友的關心和愛護!感恩!但係我想講,請對我像普通人一樣看待吧!不需要用太憐憫的眼神和語句來問候我啦!」

另外,吳文忻更以英文撰文,其大意是指:「有時候太戲劇性的同情心,令我覺得好像我明天便要死似的,而且幾奇怪和不舒服。事實,我根本不覺得自己是病人呢,只跟我說聲加油去支持我就可以了,謝謝!」

吳文忻患癌丨吳文忻完成化療後積極過活 泳衣Look揚帆出海曬太陽

抗癌魔的吳文忻十分豁達,她曾在社交平台上載多張戴假髮的照片,又把肥皂泡沫放在頭上兼寫道:

凡事真係兩面睇,我之前就係十萬個不願意剃頭,想不到,我現在覺得自己剃完頭仲型和有「重生」嘅感覺呢!光頭真係超方便!又唔使洗頭,吹頭,拉直啲頭髮,原來光頭仲多做型可以玩!I start to like it!