搭飛機貼士｜4種乘客搭飛機無可能免費升級頭等艙　專家教咁做最易Upgrade

【飛機／登機／頭等／upgrade／空姐／空中服務員】搭飛機最幸運莫過於被免費升級頭等艙，到底有甚麼因素會容易被升等？有外國資深空中服務員指出，有4類乘客絕對不會被升級至頭等艙，當中乘客的第一印象是最為關鍵。有旅遊專家教路一招容易被upgrade，將會外遊的大家不妨一試！

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搭飛機貼士｜４種絕對不獲升級的乘客

綜合外媒報道，一名從事空中服務員超過10年的Miguel Muñoz接受傳媒訪問，指出乘客的衣著是地勤人員判斷會否升等的首要條件。如果身上有臭味或衣衫不整的人士，地勤人員在登機時絕對不會主動向他們提出升等的建議。此外，乘客行為亦是升等關鍵之一，有4種乘客是絕對不會獲得免費升級頭等艙。

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旅遊資訊網站Flight Hacks旅行專家Immanuel Debeer亦公開飛機免費升級頭等因素在於乘客衣著，基於航空公司將乘客升級的原因，是為了獲得乘客的忠誠度，故此不會「出於好意」來將乘客升級。他建議希望獲得免費升級的乘客最好穿得像個飛行常客，若穿著西裝會容易被認為是老闆，相比之下更容易獲得升等機會。

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臭狐｜6大因素較容易有臭狐

身上有異味或臭狐會容易留下壞影響。台灣皮膚科醫生陳昱璁在Facebook發文，指腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，這就是狐臭。

而以下有6大因素較容易有臭狐︰

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臭狐｜4大方法改善

台灣萬芳醫院皮膚科主治醫生沈孟暵在其Facebook專頁分享4大方法改善臭狐：

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