《我談的那場戀愛》票房衝破300萬中秋節謝票　吳君如獲夏威夷國際電影節頒獎

▲ 《我談的那場戀愛》吳君如

由何妙祺執導，吳君如、張天賦（MC）主演電影《我談的那場戀愛》截至9月15日，上畫4日累積票房衝破300萬元，亦連奪4日單日票房冠軍（9月12日至15日）。在電影市道低迷的情況下，獲此票房成績十分理想，台前幕後均大為鼓舞。

為答謝觀眾支持，君如將於中秋節期間（9月17日及18日）聯同劇組一同現身戲院謝票，與影迷共度佳節。

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▲ 《我談的那場戀愛》吳君如

君如貢獻獲表揚

此外，電影早前宣布獲邀參展下月初舉行的第44屆夏威夷國際電影節「聚焦香港」單元，君如更獲頒發夏威夷國際電影節「焦點香港」影人獎 (HIFF SPOTLIGHT ON HONG KONG FILMMAKER IN PROFILE AWARD)，以表揚影后級的君如一直以來對影壇的卓越貢獻及傑出成就，她亦是繼王家衛及關錦鵬導演之後，再獲此殊榮的電影人。

將會飛往當地接受榮譽的君如非常開心地表示：「接到這個消息真係又驚訝又驚喜，而家呢部戲咁好口碑，咁可以去到夏威夷同人交流時都更加得心應手！」

▲ 《我談的那場戀愛》吳君如

中秋節謝票

君如之前已帶著電影到各地參與影展，海外觀眾同樣非常喜歡作品，她期待夏威夷觀眾的反應：「電影題材講詐騙講愛情，尤其詐騙題目而家咁具爭議性，相信會引起唔少討論。」

同時君如更透露，這次是她首次前往夏威夷，對此行充滿期待：「我真係未去過夏威夷，好期待去當地，知道風光好靚，希望做完嘢仲可以遊歷下，又真係可以試吓當地人嘅著法，著住兩個椰子殼跳吓草裙舞，哈哈，話唔定仲可以影啲靚相返嚟畀大家睇下！」

談及中秋節謝票，君如也興奮地表示：「我諗觀眾會送啲月餅畀我，期待有人送月餅啦，或者我送啲月餅畀觀眾都得！」屆時，兩位監製陳慶嘉、秦小珍，導演何妙祺，以及有份演出的張錦程、Norman Noël、陳昭煊、何求、李煥林、陳章棨都將於不同場次出席謝票。

▲ （左起）監製陳慶嘉、導演何妙祺。

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