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失實陳述｜睇樓被問凶宅「有無古靈精怪」　地產代理答「沒有」須賠訂

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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消委會今日年首8個月收到11宗有關地產代理的投訴，籲消費者在物業交易過程中格外謹慎。（梁偉榮攝）

消費者委員會今年首8個月收到11宗有關地產代理的投訴，比去年同期少4宗，其中一宗涉及地產代理並無披露單位曾發生墮樓事故，最終須賠償訂金予買家。

消委會表示，涉事買方在視察一個二手物業時，曾經諮詢地產代理「有無古靈精怪」 及「無嘢唔妥呀嗎」，得到「沒有」的回覆。

不過，買方在簽署臨時買賣合約後發現該單位曾發生墮樓事故，於是決定終止交易並向地產代理追討賠償。法官認為地產代理協議訂明，代理須為買方取得關於物業的資料，該條款隱含地產代理有責任以謹慎行事態度向買方提供資訊，當買方向地產代理詢問單位有否發生「古怪」事情時，地產代理應作出合理查詢才答覆，而非回答「沒有」。最終法庭裁定地產代理須向買方賠償被賣方沒收之訂金。

作失實陳述時業主在場　須撤銷交易並退回訂金

另一宗案例涉及地產代理安排買方視察一套連花園的村屋，但沒有告訴買方該物業其實只包含村屋，花園是向政府以短期租約形式租用。法庭除判定地產代理行為構成失實陳述外，同時指出由於在視察物業時業主亦在場，且沒有說明花園的問題，因此業主同樣作出失實陳述，判定買方可撤銷交易並向業主及地產代理取回已付訂金。

消委會分析案例指，若地產代理作出失實陳述，業主是否需要為此負責一切要視乎涉案事實；地產代理若未獲賣方授權而作出失實陳述，消費者未必可以撤銷交易，只能「撻訂」或完成交易，再向地產代理追討損失。消委會提醒，追討過程涉及龐大費用和複雜法律程序，籲消費者在物業交易過程中格外謹慎，核實地產代理的陳述及資料來源，有需要時尋求獨立法律意見。

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