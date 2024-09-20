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教評專欄｜逾千人參與何福堂小學開放日　體驗無人機航天課樂趣

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何福堂小學日前舉行開放日，設有樂團表演、無人機及編程示範、科學實驗、航天課程體驗等。（學校提供）

位於屯門區、擁有千禧校舍的中華基督教會何福堂小學，54年來致力於培育多元才能學生，是一所「Happy & Good School 」。學校於9月7日及14日舉行「多元活動樂繽紛」開放日，吸引了逾千位家長及學生們來參與活動，場面熱鬧。

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開放日包括升學講座，介紹核心課程、教學理念，以及如何透過活動促進學生的全人發展。活動安排了豐富多樣的課外活動體驗，透過學生大使的演說、樂團的表演、無人機及編程示範、科學實驗、航天課程和體育活動等，讓幼稚園
學生和家長了解學校的教育理念，以及家校合作培育學生正向價值觀的成長。

學校精心設計了三十多項有趣且具教育意義的課外活動，涵蓋語文、藝術、航天、科學、中華文化、體育等領域。活動由學生大使帶領，例如，藝術工作坊讓孩子們親手創作作品，激發創造力；科學實驗室則讓他們探索自然的奧秘，
培養科學精神。

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學校致力於學生的全人發展，不僅重視學術成就，更關注學生在德、智、體、群、美、靈各方面的均衡發展。本年度全面提升班級經營，實行雙班主任制，並為學生舉辦生日禮遇活動等，增強歸屬感，讓學生在學習過程中獲得全方位
的關愛與成長。

家長義工團隊是學校的重要夥伴。兩天的開放日，他們不辭勞苦地協助佈置場地，製作兔子氣球燈籠和大型氣球裝飾，使校園色彩繽紛；並協助推動各攤位活動的介紹，展現全校愛的文化。許多幼稚園家長參加了此次活動，對學校的開放日表示讚賞。一位家長表示，這次活動讓他們看到了學校對學生的全方位關愛，對孩子的未來充滿信心。另一位家長則提到，活動讓他們更深入了解學校如何關愛學生、促進學生的成長。

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開放日不僅是展示學校教育成果的機會，亦是加強學校與社區聯繫的平台。未來，學校將持續努力，提供更優質的教育，培養出更多優秀的學生。

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撰文 : 尹淑芬校長 中華基督教會何福堂小學

欄名 : 教評經脈

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