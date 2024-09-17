外遊注意｜房客掛「請勿打擾」牌不用執房　酒店職員1個原因呻：好心做壞事

▲ 住酒店掛「請勿打擾」牌不用執房，酒店職員呻好心做壞事，寧願這樣做更方便。

【酒店／酒店職員／請勿打擾／打掃房間／執房】不少人在外出旅行住酒店時，都會在房門口掛上「Do Not Disturb 請勿打擾」的牌子，認為既可以不受打擾，又可以減輕酒店工作人員的工作量。惟美國一名資深的酒店職員指出，旅客這樣做反而「好心做壞事」，只會加重職員負擔。

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酒店住宿｜住酒店掛「請勿打擾」牌或好心做壞事

綜合外媒報道，美國三藩市一位在「W Hotel」做了多年房務員的員工Maria Mata受訪指，自己出外住酒店時是不會在留宿期間使用「請勿打擾」的牌子或提示。她解釋，多年來遇過不少房客以為此舉「好貼心」，不用房務員打掃便可減輕她們的工作量，但事實非如此。

她表示，「也許客人認為當我們不用打掃房間，對我們來說更易過，但事實是，當房間2、3天都沒打掃時，它會變得非常髒」，這會令每日須打掃幾十間房的清潔人員，需花額外體力及時間來處理，影響他們的工作流程。

Maria又指，「匆忙清潔房間會令身體勞損，很容易受傷」，她寧願每天打掃房間更方便。除此之外，另外一個重要的原因是，如果每個人都掛上「請勿打擾」牌，每個人都不要求打掃房間，「酒店會告訴我不用來工作了，我便會失去當日預期的工資，即使清潔費用已包含在您的房價中」。

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另一位擁有多年經驗的前酒店房務員Kanoho表示，張貼「請勿打擾」標誌可以避免他人打擾，如果旅客只是將房間弄亂，那麽那麼跳過一兩天的房間打掃也沒什麼壞處，還能讓清潔人員少一個需要打掃的房間，但如果將房間弄得非常骯髒，「可能會給清潔人員帶來一場噩夢」。

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