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儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港男奉行3大原則，月儲$3.5萬，有錢去旅行，計劃50歲前退休。

【儲蓄／儲錢／儲錢方法／理財／置業／買樓／上車／親子理財】不少打工仔都將「結婚、買樓、生仔」視為人生大事，但現今社會普遍遲婚，很多人更主張不婚不生，減低經濟負擔。近日有港男於網上發文，指自己一直奉行「三無主義」，每月儲蓄3.5萬元，放假不時去旅行，更計劃50歲前提早退休，相反「同事個個負資產」，帖文一出引來網民熱議。

家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕

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儲蓄理財｜港男奉行「三無主義」月儲$3.5萬

該名港男在香港討論區發文，指「一生人最正確就係無買到樓，無結到婚，唔生小朋友」。他透露自己30多歲，平日在公司寄宿，假日會去內地、海外旅行，每月加入被動收入，儲到3.5萬元，「同事個個負資產，湊小朋友，我就諗住50歲前退休」，又形容買樓、結婚、生仔是「中產返貧三件套」。

儲蓄理財｜網民：結婚生仔成本高

帖文引起熱議，不少網民都認同樓主所言，「今時今日買樓生B，真係做到80」、「小朋友是包袱，大朋友都唔係生活得咁好，仲要多個小朋友？」、「生小朋友起碼60先退到（休）」，亦有人形容樓主是「人生贏家」。

不過，亦有網民持相反意見，「我反而一生人成就，就係買樓、結婚、生仔育女同照顧家人」、「我反而好享受家庭樂」。大家又點睇？點擊下圖看更多網民留言：

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同場加映：日本理財專家教6個累積財富秘笈

日本知名理財專家午堂登紀雄早前就著書《33歲擁有3億日圓的賺錢術》和《打造有錢腦：年收入激增30倍的秘密》，分享自己儲蓄的秘笈，直言存不了錢的關鍵不在於薪金的多寡，而是能否有效守財，他個人靠6招，在33歲時已存下3億日圓（即約1,500萬港元）。

儲蓄理財｜33歲理財達人擁千萬資產　靠6招輕鬆儲蓄：關鍵不在薪金多寡

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同場加映：有錢人的7個小習慣

有錢人點解會變成有錢人？原因係一個字「慳」，像股神巴菲特（Warren Buffett），至今仍住在1958年買的老房子，比爾‧蓋茨（Bill Gates）甚至戴數十港元的手錶。據外媒報導，當中有7個小習慣就能一眼看穿你是否有錢人！

致富之道︱有錢人7個獨有小習慣　穿去健身必穿這種衣服

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