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喪女之痛︱18歲女學生3個月前過馬路遭撞斃　媽媽憶愛女生性乖巧：點解會係你

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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明天就是中秋節，詠嫻媽媽痛失愛女，倍感心痛！

【中秋節／中秋／天水圍／交通意外／親人離世】中秋節是家人團圓的好日子，但不是每個家庭都能擁有這份幸運。今年6月天水圍發生交通意外，一輛私家車於天水圍天福路撞倒一名18歲中學女生，女生送院後情況危殆，留醫兩日後不治。事隔3個月，女生的媽媽在網上發文悼念，大讚愛女生前性格乖巧，想起往後的中秋聖誕、大時大節，都不能與愛女共度，心情非常難過。

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18歲女學生是今年應屆DSE生，在屯門區的一所中學就讀，她的離世令到學校的師生及家人非常難過，其母親在Threads發文及上載當日愛女出事地點的照片，留言「每次過黎條馬路媽咪都諗您，心好痛。」聞者心酸。

喪女之痛︱大讚愛女生前愛幫人

再隔數天，媽媽再發文抒發悲傷情緒，她仍然未能放下喪女之痛，坦言本來四口的幸福家庭，如今只剩下3人，她憶起愛女生前生性乖巧愛助人:

我本來係一個幸福家庭，好感恩有兩個聽教聽話嘅小朋友，特別係你詠嫻，好乖，單純，開朗，好鍾意幫人的你，從你細細個你已經幫媽咪手照顧細佬, 無論你係邊度學校、教會、屋企，叫你幫手你唔會托我地手㬹。

詠嫻媽媽想起愛女生前日日飯後一家都會去樓下散步，內心悲從中來，更感嘆往後大時大節及快將來到的中秋節都少了愛女就非常傷心

每日過的日子我地都一齊，食飯時間我地一齊，食飽飯我哋一家四口落樓下去散步，星期六你沒有活動我哋一家四口去行街，內心個句媽咪仲未放得低你，今年嘅中秋節，細佬生日，聖誕節，以後。。。。我哋少咗你一個啦

詠嫻媽媽最後都安慰自己，叫在天家的愛女放心，一家人會好好生活落去，並表示對留言安慰的網民表達感謝，

您而家在天家好開心啦，你唔使擔心我哋，我哋會好好生活落去，媽咪相信有一天我哋會再相遇，雖然我唔識大家，我在這裡同你們說謝謝大家的支持同鼓勵。

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喪女之痛︱網民打氣:好好活下去

網民都為詠嫻媽媽送上祝福，鼓勵她好好活下去，更有網民分享自己親人離世的心路歷程，「知道你女兒的事，自己都流淚了，明白你有多悲痛，放低傷感，好好生活，祝福。」、「我也是一位有女兒既媽媽，我也感到你既傷心，明白突然一位至愛至親女兒離開自己身邊是難以接受，以往既相處, 一齊走過既地方，但已經成為美好既回憶了，唯有時間是你既良藥。或者試回想有什麼，可以繼續幫女兒完成佢既心願。」

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有網民指十幾年前由細照顧我到大既婆婆上天堂，我日哭夜哭了一段長時間，成日問點解，生活好似冇咗重心，時間慢慢過去，心裡傷口慢慢埋口就冇咁痛了。不過詠嫻媽媽就回覆「唔係咁容易話放就放，我到而家真係未習慣」更無語問蒼天，「詠嫻詠嫻。。。點解會係你。」

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